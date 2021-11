Escudero ve LaLiga "muy igualada", síntoma de que crece

Sergio Escudero, durante su presentación oficial como nuevo jugador del Granada CF, en una imagen de archivo. EFE/Miguel Ángel Molina

Granada, 10 nov (EFE).- El lateral del Granada Sergio Escudero cree que LaLiga está "muy igualada", lo que entiende como un síntoma de que "esta creciendo", y considera que el conjunto rojiblanco puede estar "más arriba" en la clasificación del decimoséptimo puesto que ocupa actualmente.

Escudero indicó este miércoles en rueda de prensa que las mejoras mostradas por el Granada en las últimas jornadas forman parte de "un proceso" porque "ha habido cambios en el grupo y en el club y todo cambio necesita de un proceso de adaptación" que se consigue a base "de trabajo y de entenderse entre toda la gente".

"Ese proceso se está dando y en los últimos partidos, a pesar de la última derrota ante el Espanyol, se han visto buenas actuaciones. Se ve un equipo más compacto y tenemos las ideas más claras. Ahora hay que seguir trabajando y estas semanas nos van a ayudar", añadió.

Escudero insistió en que ve al equipo "bien" y que en el pasado partido contra el Espanyol "las sensaciones fueron buenas" pese a perder por 2-0, porque lo intentaron "hasta el final" y contaron con "ocasiones", aunque "el balón no quiso entrar".

El lateral resaltó que el Granada lleva "varios partidos" demostrando que puede estar "más arriba" en la clasificación y no en la zona baja en que se encuentra actualmente.

"Hay que ir paso a paso y no anticiparnos a ponernos un objetivo. Lo importante es salir y subir posiciones poco a poco". agregó.

Sobre LaLiga Santander, reconoció que está temporada "por abajo y por arriba hay muchos equipos en muy pocos puntos", concluyendo que es "una competición muy igualada" y que el campeonato "se está igualando todos los aspectos y está creciendo".

En torno al siguiente choque liguero, el domingo día 21 contra el Real Madrid, comentó que será clave "la concentración los noventa minutos y estar dentro del partido en todo momento porque en cualquier jugada que desconectes el rival tiene la facilidad para marcar goles".

Escudero confirmó que acabó "tocado" el pasado encuentro contra el Espanyol y que esta semana está teniendo "tiempo para recuperar lo mejor posible".

Sobre su adaptación al Granada, recordó que llegó al club "el último día del mercado" y que necesitó de "un proceso" para adaptarse, pero que ya se encuentra "muy bien", hablando a continuación del otro lateral zurdo del equipo, Carlos Neva.

"Con Carlos tengo una relación excepcional y estamos los dos para intentar mejorar. La competitividad que tenemos es positiva para los dos y cada vez que salimos es para ayudar al equipo", agregó.