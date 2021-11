Embajador de EEUU en México acusa a líderes de caravana migrante de complicidad con criminales

México, 9 Nov 2021 (AFP) - El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acusó este martes a los líderes de una caravana migrante, que marcha desde hace más de dos semanas por territorio mexicano, de estar haciendo dinero para traficantes de personas y criminales."Los organizadores dicen que están haciendo algo para los derechos humanos. En realidad lo que están haciendo es dinero que va a los traficantes y los criminales", dijo el diplomático en una conferencia de prensa.Estados Unidos y México "van a trabajar juntos para que eso no pase", agregó Salazar, un día después de que su país reabriera las fronteras con México y Canadá para ciudadanos que hayan sido vacunados contra el covid-19.La caravana, que reúne a más de un millar de indocumentados que partieron el pasado 23 de octubre desde Chiapas (sur), es liderada por los activistas mexicanos Irineo Mujica y Luis García Villagrán.En un video difundido el lunes en redes sociales, Mujica dijo que organiza otra caravana más numerosa que partirá el 18 de noviembre con destino a Sonora, en la frontera norte de México.Descartó así el plan original de llegar a la capital del país para exigir celeridad en los trámites de regularización de los migrantes."Tendríamos una caravana de 10.000. No vamos a Ciudad de México, vamos a la frontera norte, si insisten en encarcelarnos como animales", afirmó el activista.Autoridades mexicanas acusan a Mujica y García de haber rechazado ofertas para brindar atención médica y apoyo en trámites migratorios a las mujeres embarazadas y los niños que van en la marcha.Los activistas rehúsan estos ofrecimientos porque suponen retornar a Tapachula (sur), ciudad fronteriza con Guatemala por donde ingresan miles de migrantes irregulares y que es vista como "una cárcel" pues las opciones de realizar trámites, conseguir empleo o vivienda son escasas. En su trayecto, la caravana ha tenido choques con fuerzas de seguridad que han dejado a migrantes heridos y decenas de detenidos.El pasado 31 de octubre, dos migrantes cubanos fueron abatidos por agentes de la Guardia Nacional en un incidente ocurrido a unos 15 kms de donde se hallaba la multitud. Los activistas alegaron que las víctimas eran parte del movimiento.Miles de migrantes, especialmente centroamericanos y haitianos, huyen de la violencia y la pobreza en sus países e intentan llegar a Estados Unidos. Este flujo se ha acelerado durante 2021.Según cifras oficiales, 1,3 millones fueron detenidos en la frontera sur estadounidense desde la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca en enero, un cantidad no vista en dos décadas.st/jla/axm/dga