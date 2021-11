El Premio Cervantes 2021 se falla hoy

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, anuncia este miércoles el fallo del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2021, el más prestigioso galardón de las letras en español. EFE/ Javier López

Madrid, 10 nov (EFE).- El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, anuncia este miércoles el fallo del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2021, el más prestigioso galardón de las letras en español.

El premio, que concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deportes y que está dotado con 125.000 euros, se conocerá por la tarde y podría recaer este año en escritores como la uruguaya Cristina Peri Rossi o el español Luis Mateo Díez.

En los últimos años no se ha cumplido lo que era una habitual alternancia del galardón entre Latinoamérica y España, ya que en las ediciones de 2020 y 2019 ganaron el premio los poetas españoles Francisco Brines y Joan Margarit, respectivamente, mientras que anteriormente, en 2018 y 2017, lo obtuvieron la poeta uruguaya Ida Vitale y el nicaragüense Sergio Ramírez.

Además de Cristina Peri Rossi, nacida en Montevideo en 1941, aunque reside en Barcelona, el premio podría reconocer a otras escritoras como la poeta cubana Fina García (La Habana, 1923), la nicaragüense Gioconda Belli (Managua, 1948), las españolas María Victoria Atencia (Málaga, 1931) o Julia Uceda (Sevilla, 1925) o la mexicana Margo Glantz (Ciudad de México, 1930).

Solo cinco mujeres se han hecho hasta ahora con el Premio Cervantes, la última de ellas Ida Vitale, tras las españolas María Zambrano (1988) y Ana María Matute (2010), la cubana Dulce María Loynaz (1992) y la mexicana Elena Poniatowska (2013).

El escritor y académico español Luis Mateo Díez (Villablino, León 1942), Premio de las Letras españolas 2020, es otro de los posibles candidatos al Premio Cervantes, como también lo son Álvaro Pombo (Santander, 1939)o Luis Goytisolo (Barcelona, 1935). Y, al otro lado del Atlántico, el venezolano Rafael Cadenas (Barquisimeto, 1930), el chileno Raúl Zurita (Santiago, 1950) o el cubano Leonardo Padura (La Habana, 1955).

Este galardón reconoce la figura de una escritora o de un escritor, independientemente de su nacionalidad que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico.

El Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes se concede no por una obra específica sino por la totalidad de la obra literaria de una autora o de un autor.

El Premio Cervantes se entrega anualmente cada 23 de abril en una ceremonia presidida por los reyes en la Universidad de Alcalá de Henares, aunque en los dos últimos años no se ha celebrado, primero por la pandemia y luego por el estado de salud del último galardonado, Francisco Brines, que falleció el pasado mes de mayo, tan solo ocho días después de recibir el galardón, en su casa, de manos de los reyes de España.