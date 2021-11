El Gobierno brasileño reitera su compromiso de acabar con la tala ilegal en 2028

Foto de archivo de la ministra de Agricultura de Brasil, Tereza Cristina. EFE/Joédson Alves

Sao Paulo, 10 nov (EFE).- El Gobierno de Jair Bolsonaro reiteró este miércoles el "ambicioso compromiso" de acabar con la tala ilegal en Brasil en 2028 y reforzar sus esfuerzos para lograr el desarrollo económico de los habitantes de la Amazonía.

El compromiso fue expuesto por la ministra de Agricultura de Brasil, Tereza Cristina, al participar desde Brasilia en un seminario sobre el desarrollo económico en la Amazonía organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil.

La tala ilegal y los incendios en la Amazonía brasileña han crecido durante la Administración de Bolsonaro, lo que está acelerando la progresiva destrucción de uno de los principales pulmones del Planeta.

Sólo en el primer semestre de este año la deforestación afectó a 3.609 kilómetros cuadrados, un 17 % más que en el mismo período de 2020, según datos oficiales.

"La tala ilegal no favorece el avance económico de los habitantes de la región ni la preservación de la floresta o el aprovechamiento de los activos medioambientales", afirmó la ministra al intervenir en el seminario, que se desarrolla en la ciudad amazónica de Belém.

La alta funcionaria recordó que la semana pasada, en la Cumbre del Clima de Glasgow (Reino Unido), Brasil llevó su compromiso de erradicar la tala ilegal en la Amazonía hasta 2028, una promesa que ya había anunciado meses atrás el presidente Bolsonaro.

La ministra de Agricultura hizo un resumen de las políticas oficiales en la Amazonía que, entre otros objetivos, buscan "abrir el camino para el desarrollo sustentable" en una región que presenta "algunos de los índices de desarrollo más bajos del país".

En la apertura del seminario, el presidente de la cámara, Marcos Madureira, recalcó que la preservación de la Amazonía es "innegociable" y recordó que "preservación y desarrollo no son incompatibles".

La preservación de la Amazonía, agregó Madureira, "no es una cuestión de izquierdas, de derechas o de centro: es una cuestión de todos".

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Brasil, Ignacio Ybáñez, hizo votos para que los compromisos de Brasil a fin de acabar con la tala ilegal y la reducción de los gases de efecto invernadero se traduzcan en acciones concretas en la Amazonía.

El seminario se extenderá hasta el jueves y será cerrado por el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão.