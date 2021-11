El expresidente Fujimori es internado en clínica y su exesposa sigue grave

Fotografía de archivo del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000). EFE/Ernesto Arias

Lima, 9 nov (EFE).- El expresidente peruano Alberto Fujimori fue internado en una clínica de Lima al parecer por sufrir de una fibrosis pulmonar, mientras su exesposa Susana Higuchi también permanece en estado grave por problemas respiratorios, informó este martes la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

"Mi padre ha sido trasladado a la clínica San Felipe para exámenes urgentes que determinen las razones de su baja saturación que esperábamos quedaría resuelta con su intervención al corazón. Lamentablemente, no ha sido así", señaló Keiko en un mensaje publicado en la red social Twitter.

Fujimori, de 83 años, fue operado hace un mes de una obstrucción en una arteria del corazón y es periódicamente trasladado a clínicas por diferentes males crónicos como hipertensión arterial, una hernia lumbar, gastritis, fibrilación auricular paroxística y unas lesiones en la lengua, conocidas como leucoplasia.

Keiko agregó, al respecto, que los médicos creen que ahora su padre sufre de "una fibrosis pulmonar", por lo que le están "realizando una serie de exámenes especializados que les permitan confirmar su diagnóstico y el tratamiento más adecuado para enfrentar esta nueva dolencia".

Poco antes la también líder del partido derechista Fuerza Popular había confirmado que su madre, la ex primera dama Susana Higuchi, permanece "en estado grave" tras haber sido internada en otra clínica por presentar "problemas respiratorios".

"Su estado es grave y se encuentra en cuidados intensivos. Les pedimos una oración por su recuperación", indicó también en Twitter.

La grave situación de Higuchi, de 73 años, fue adelantada horas antes por medios locales, que señalaron que se encuentra en coma inducido en la clínica Ricardo Palma, en el distrito residencial limeño de San Isidro.

Las últimas apariciones públicas de la ex primera dama fueron durante las elecciones presidenciales de este año, donde ya visiblemente deteriorada protagonizó videos en redes sociales con su hijo Kenji para apoyar la candidatura de Keiko, que por tercera vez consecutiva se quedó a las puertas de ser presidenta de Perú.