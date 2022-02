10-11-2021 El abogado de Julia Janeiro desvela qué le ha aconsejado que haga tras su denuncia penal a Brayan Mejía. MADRID, 10 (CHANCE) El misterio continúa rodeando al altercado protagonizado por Julia Janeiro y su actual pareja, Álex Balboa, con el exnovio de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, Brayan Mejía, la noche del pasado 31 de octubre en Madrid. Una pelea en la que la joven habría acabado por los suelos tras recibir un empujón por parte del futbolista y tras la que la influencer habría tomado medidas legales contra la persona que ocupó su corazón durante un año. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El misterio continúa rodeando al altercado protagonizado por Julia Janeiro y su actual pareja, Álex Balboa, con el exnovio de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, Brayan Mejía, la noche del pasado 31 de octubre en Madrid. Una pelea en la que la joven habría acabado por los suelos tras recibir un empujón por parte del futbolista y tras la que la influencer habría tomado medidas legales contra la persona que ocupó su corazón durante un año.



Mientras tanto la influencer como sus padres guardan silencio sobre este delicado asunto, su abogado, Antonio González Zapatero, ha confirmado a la revista Hola la denuncia de Julia a Brayan Mejía y ha adelantado que se trata de un tema penal.



Hemos podido hablar con el letrado a su llegda a su despacho y, fiel al secreto profesional que ampara a su clienta, ha declinado hacer declaraciones sobre las informaciones que rodean a este preocupante altercado en el que se ha visto implicada Juls.



Sin confirmar ni desmentir si la denuncia es por un presunto delito de maltrato de género y si la influencer ha conseguido una orden de alejamiento de su exnovio - ya que según fuentes cercanas el acoso y las amenazas a Julia han sido una constante desde que rompieron su relación a finales del pasado verano - González Zapatero sí ha desvelado qué consejo ha dado tanto a Jesús Janeiro y a María José Campanario como a su hija. "Les he dicho a mis clientes que no hagan declaraciones, así que no voy a hablar, lo siento", ha afirmado, sin contarnos cómo se encuentra la joven en estos durísimos momentos.