EEUU.- Un tribunal de EEUU autoriza entregar al Congreso documentos de Trump sobre el asalto al Capitolio

Una jueza desestima así los intentos del expresidente para impedir el acceso a los registros



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Estados Unidos ha autorizado entregar al Congreso documentos de la administración de Donald Trump relacionados con el asalto al Capitolio, lo que supone un rechazo a los intentos del expresidente para impedir el acceso a estos registros.



La jueza federal Tany Chutkan, del Tribunal de Distrito en Washington, ha emitido este martes el fallo que permite que 700 páginas de registros lleguen a la comisión del Congreso que investiga la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021.



Trump demandó en octubre a la comisión en un esfuerzo por evitar el acceso a los documentos, pidiendo que no se entregue ninguno de ellos cubierto por el "privilegio ejecutivo" que ampara al presidente, y reclamando que en cualquier caso le dejen revisar previamente los registros antes de dejarlos en manos del Congreso, un proceso que podría llevar años.



Chutkan ha rechazado esa solicitud y ha defendido que el presidente, Joe Biden, está "en la mejor posición" para determinar si se debe conceder la solicitud de privilegio ejecutivo de un expresidente.



"El demandante no reconoce la deferencia debida al juicio del presidente en ejercicio (Biden). Su posición (la de Trump) de que puede anular la voluntad expresa del Poder Ejecutivo parece basarse en la idea de que su poder ejecutivo 'existe a perpetuidad'", ha criticado Chutkan.



"Pero los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente", ha aseverado la jueza en su fallo, de 39 páginas, informa el medio estadounidense 'The Hill'.



Es probable que el equipo legal de Trump apele esta decisión en su intención de bloquear la investigación, mientras los Archivos Nacionales se encaminan a hacer la entrega el viernes.



De hecho, un portavoz del expresidente ha manifestado en redes sociales que "la batalla para defender el privilegio ejecutivo para los presidentes pasados, presentes y futuros" estaba "destinada a ser decidida por los tribunales de apelaciones".



La documentación en cuestión incluye registros de llamadas de la Casa Blanca en la Administración Trump, vídeos y cronogramas de los horarios relacionados con el día del ataque al Capitolio, así como páginas de manuscritos del entonces secretario general.



Por otro lado, el fallo también podría ayudar a la Cámara de Representantes en su intento de obtener más información de algunas personas cercanas a Trump, entre ellos aquellos a los que se han emitido citaciones y no han declarado aún en la comisión.



En este contexto, la comisión ha emitido este martes diez citaciones para que otros tantos altos funcionarios de la Casa Blanca de Trump acudan a declarar por aquellos episodios.



La demanda impuesta por Trump abrió una compleja batalla legal sobre las investigaciones del Congreso y el privilegio ejecutivo. El Tribunal Supremo reconoció durante la época de Richard Nixon que los expresidentes pueden tener interés legítimo en evitar la publicación de documentación, pero la de Trump sería la primera disputa entre un presidente en el cargo y su predecesor en lo que respecta al privilegio ejecutivo.



La demanda ha sido fruto de meses de trabajo en respuesta a la petición lanzada por el Congreso a los Archivos Nacionales pidiendo todas las comunicaciones de la Administración Trump relativas al asalto al Capitolio.



El primer envío de documentación fue revisado por los abogados de Trump, que consideran que varios de esos documentos estarían protegidos por el privilegio ejecutivo, un concepto que teóricamente solo se aplica cuando la entrega de esa documentación afecta al funcionamiento de las funciones de gobierno. Sin embargo, la Administración Biden ha respaldado la entrega de esa documentación.