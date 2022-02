Ecuador.- La CONAIE asegura acudir con "espíritu democrático" a los diálogos con Lasso a pesar de haber sido "vejados"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, ha asegurado este miércoles acudir con "espíritu democrático" a la segunda ronda de diálogos con el presidente, Guillermo Laso, a pesar de haber sido "insultados y vejados a nivel nacional e internacional".



"Después de ser insultados, vejados a nivel nacional e internacional, venimos porque tenemos un espíritu democrático de resolver los problemas, no con insultos, no con vejaciones ni persecuciones ni criminalización", ha dicho Iza en referencia a una reciente entrevista de Lasso para la BBC en la que le calificó de "golpista".



"Quiero que me diga de frente lo que ha dicho a nivel nacional e internacional. No escudarse en ruedas de prensa", ha dicho el presidente de la CONAIE, informa el diario ecuatoriano 'El Universo'.



Iza ha organizado una caminata a primeras horas de la mañana para acudir con representantes de este sindicato indígena al Palacio de Gobierno, donde espera lograr un acuerdo con el Gobierno de Lasso y así evitar nuevas movilizaciones.



Está previsto que el encuentro de este miércoles trate principalmente sobre fijar los precios de los combustibles, motivo de las recientes protestas, avanzar en algunos de los programas del Plan Nacional de Desarrollo, además de exigir explicaciones por la presencia del presidente Lasso en los Papeles de Pandora.



La agenda de este miércoles también contempla abordar una posible moratoria para con las deudas adquiridas con las entidades financieras, la paralización de las extracciones mineras y petroleras, el cumplimiento de una veintena de puntos del convenio de trabajo, así como el fin de la flexibilización laboral.