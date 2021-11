Dória dice que Santos aprendió de final perdida y va por el título en México

Fotografía de archivo del jugador Matheus Doria de Santos, festejano un gol anotado a Léon durante un partido de la jornada 6 de la Liga MX. EFE/ Luis Ramírez

Torreón (México), 9 nov (EFE).- El brasileño Matheus Dória, defensa del Santos Laguna mexicano, dijo este martes que su equipo aprovechará la experiencia del torneo anterior en el que perdieron la final para ahora sí buscar el título y ser campeones de liga en el Apertura 2021.

"Quedamos en la misma posición que hace seis meses y la final perdida nos va a servir de experiencia para no cometer los mismos errores, queremos superar lo que hicimos en el torneo pasado y salir campeones", argumentó el zaguero.

El Santos terminó la fase regular del pasado Clausura 2021 en sexto lugar con 26 puntos; en el repechaje eliminó al Querétaro, avanzó a cuartos de final donde despachó al Monterrey, en semifinales apeó al Puebla, para luego caer en la final ante el Cruz Azul.

Mientras que en el Apertura 2021 el equipo repitió como sexto lugar, ahora con 24 unidades al final de la fase regular, en el repechaje se medirá como local al San Luis, equipo que según Dória conocen y no puede sorprenderlos.

"Nos conviene el rival porque conocemos su estilo de juego y sabemos qué esperar de ellos, no vamos a encontrar ninguna sorpresa y vamos a trabajar para eliminarlos", confió.

El brasileño detalló que el equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Almada llega con mayor madurez para buscar el título de liga.

"Creo que hicimos mejor las cosas que en el certamen anterior, ahora pudimos haber logrado más puntos. Hemos aprendido de nuestros errores y tenemos la ventaja de arrancar el repechaje jugando como local, algo que no podemos desaprovechar".

Matheus Dória reconoció que el problema de su equipo en el torneo fue la irregularidad que tuvieron en el inicio cuando llegaron a hilar cinco partidos sin triunfo entre la jornada dos y la seis.

"Tuvimos una mala racha en la que no encontrábamos la victoria, por eso es importante que ahora encontremos regularidad para alcanzar lo que deseamos. No podemos ser más un equipo de altas y bajas, debemos ser contundentes".

Para la serie ante San Luis, que se realizará entre el 20 y 21 de noviembre, el defensor dijo que Santos es favorito y debe saber abrir el sistema defensivo del San Luis.

"Es difícil jugar contra un equipo que se viene a encerrar porque quedamos expuestos a un error cuando nos ponen esas barreras, pero tenemos dos semanas para preparar el partido, hacer un juego en el que ellos se desgasten y cuidar no ser sorprendidos", apuntó.