Cultura.- La temporada 2 de El Juego del Calamar ya es oficial

"Ha habido mucha presión, mucha demanda y muco amor para que haya una segunda temporada. ¡Así que casi siento que no nos han dejado otra opción!", declaró Hwang. "Confirmo que de hecho habrá una segunda temporada. Está en mi cabeza ahora mismo. Actualmente estoy en el proceso de planificación. Pero creo que es demasiado pronto para decir cuándo y cómo sucederá", matizó en declaraciones recogidas por The Wrap. "Os prometo esto: Gi-hun regresará. Él hará algo por el mundo", adelantó.



La confirmación de la temporada 2 ha pillado por sorpresa, ya que anteriormente el creador dejó caer que no estaba dispuesto a retomar la historia. "Es bastante agotador pensar en ello. Pero si tuviera que hacerlo, ciertamente no lo haría solo. Consideraría contar con la ayuda de un grupo de guionistas y querría varios directores experimentados", dejó caer en declaraciones a Variety.



Sin embargo, el arrollador éxito de la ficción parece haberle hecho replantearse su decisión. El drama survival surcoreano se estrenó en Netflix en septiembre y no tardó en convertirse en la serie original más popular de la plataforma, ocupando el puesto número durante varias semanas consecutivas.



Además, el artista ya adelantó que tenía algunas ideas de cara a la nueva entrega. "He dejado algunas cosas abiertas para tratar en la segunda temporada, si es que sucede. Quiero revelar el pasado del líder (Lee Byung Hun), la historia de Joonho (Wi Ha Joon) y la del hombre que lleva ddakjis en su maletín (Gong Yoo)", dijo anteriormente a CNN.