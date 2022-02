Cuba.- El Festival de Jazz de Badajoz programa el jueves un concierto de Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola en el López de Ayala

BADAJOZ, 10 (EUROPA PRESS)



Los conciertos del XXXIV Festival Internacional de Jazz de Badajoz en el Teatro López de Ayala comienzan el jueves 11 de noviembre con la actuación de dos artistas cubanos galardonados en varias ocasiones en los Premios Grammy, el pianista Gonzalo Rubalcaba y la cantante Aymée Nuviola.



El concierto comienza a las 21,00 horas y el precio de las entradas es de 12 euros. Asimismo, existe un abono para los tres conciertos de los días 11, 12 y 13 de noviembre a un precio de 30 euros.



Cada noche a las 23,00 horas después de cada concierto en el cafetín del Teatro López de Ayala, se realizará una 'jam session' con entrada gratuita hasta completar aforo y en la que actuará Badejazz Quartet.



GONZALO RUBALCABA



El multipremiado, pianista y compositor Gonzalo Rubalcaba era ya un joven fenómeno con un incipiente carrera en su Cuba natal cuando fue descubierto por Dizzy Gillespie en 1985. Desde entonces, ha sido considerado como uno de los grandes pianistas del siglo XX, junto a figuras como Glenn Gould, Martha Argerich y Bill Evans.



Ha ganado dos Grammys y dos Latin Grammys, 16 nominaciones a los Grammy y Bestsellers de EMPIK. Lo que ha consolidado su carrera como una fuerza creativa en el mundo del jazz, según indica el López de Ayala en nota de prensa.



De familia de músicos de La Habana, fue un niño prodigio que a los 6 años tocaba la batería en la orquesta de su padre. Se graduó en el Instituto de Bellas Artes de La Habana con un título en composición y a mediados de su adolescencia trabajaba como baterista y pianista en los hoteles, salas de conciertos y clubes de jazz de La Habana.



Su carrera discográfica internacional le ha valido 17 nominaciones, incluidos Grammy y Latin Grammy. Ganó un Grammy por Nocturne (2001) y Land of the Sun (2004), dos colecciones de baladas y boleros latinos grabadas con el bajista Charlie Haden; y Latin Grammy por Solo (2006) y Supernova (2002).



En 2010, Rubalcaba y el empresario Gary Galimidi fundaron 5Passion Records y desde entonces, el sello no solo ha lanzado las últimas grabaciones de Rubalcaba como Fe (2011), XXI (2012), Volcan (2014), Live Faith (2015), Suite Caminos (2015) y Charlie (2016) nominados al Grammy Latino, sino también álbum de artistas como Will Vinson, Ignacio Berroa, Yosvany Terry y muchos más.



Además de 5Passion, Gonzalo se unió a la familia de sellos discográficos 'Top Stop Music' en 2020 para grabar / lanzar el nominado a Grammy Viento y Tiempo en vivo en Blue Note Tokyo con la gran cantante Aymée Nuviola. En 2020, fundó su propia academia Rubalcademy, ofreciendo masterclass remotas a músicos de todo el mundo.



AYMÉE NUVIOLA



La cantante cubana, música, compositora y actriz ganadora de varios Grammy Aymée Nuviola 'La Sonera del Mundo', encarna esa mágica mezcla de géneros musicales. Nacida en La Habana en una familia de músicos, algunos de sus primeros recuerdos están en el piano, trabajando a través de melodías entre lecciones.



Más tarde, se convirtió en una pianista de formación clásica y compositora del Conservatorio Manuel Samuell, la academia de música más importante de su país. Recuerda su fascinación por todo tipo de música, desde Debussy hasta Bossa Nova, y su sonido ahora está muy influenciado por los géneros clásico, jazz americano, bossa nova, son cubano, bolero y fílin.



Conocida como 'La Sonera Del Mundo', Aymée es una de las fundadoras del género "timba" y la primera mujer para dirigir una banda de "timba" en todo el mundo. En el 2019 ganó el Grammy más una nominación al Latin Grammy con su álbum 'A Journey Through Cuban Music' con su proyecto que muestra la música tradicional cubana de diferentes épocas y géneros.



Aymée Nuviola recibió en 2018 su primer Grammy Latino al Mejor Álbum de Fusión Tropical por 'Como anillo al dedo' y en 2014-15 fue nominada al Grammy & Latin Grammy con su Álbum 'First Class to Havana' por mejor Álbum Tropical.



Su canción 'Bailando todo se olvida' fue número 1 en la lista Billboard Tropical, y tiene cinco canciones consecutivas en el top ten de la lista Billboard Tropical. "Aymée y su música es como una isla sin fronteras, abierta al mundo, amigable, alegre, inteligente y dispuesta a compartir sus verdades más personales e íntimas con el mundo", concluye el Teatro López de Ayala.