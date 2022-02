Cristian Suescun rectifica sus críticas a Marta López tras el enfado de Kiko Matamoros

29-12-2020 Cristian Suescun EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



La relación de Kiko Matamoros y Marta López se ha convertido en uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos días después del enfado de la modelo por las imágenes en las que el colaborador bailaba divertido en la noche madrileña con Alejandra Rubio. Un vídeo grabado por la granadina y subido por ella a sus redes sociales que, sin embargo, habría provocado una pequeña crisis que la pareja ya ha solucionado pero que ha creado la duda sobre cómo es en realidad su relación.



Cristian Suescun, chófer de Kiko durante una temporada - y una de las personas que ha vivido más de cerca los inicios de su noviazgo - ha asegurado en llamada telefónica a 'Sálvame' que Marta es muy celosa y que el colaborador siempre hacía lo que la modelo quería para que ésta no se enfadase.



Unas declaraciones de las que el hermano de Sofía Suescun parece muy arrepentido después de que Matamoros se haya enfadado con él. "Kiko es un buen amigo mío y no quiero hablar mucho más, vale. Tenemos buena relación y lo estoy pasando mal con todo lo que ha pasado, le ha afectado lo que he dicho y no quiero hablar mal porque me he rallado", ha confesado horas después de que 'Sálvame' emitiese sus críticas hacia Marta López.



Muy preocupado por su amistad con el colaborador - enfadado con él por haber hablado de Marta - Cristian guarda silencio acerca de si la modelo es o no celosa y, rectificando sus palabras, deja claro que lo único que quiere "es lo mejor para mi amigo, ojalá le vaya bien, esté contento y feliz, se case con ella y le vaya bien todo". "Kiko ya sabe que lo quiero un montón, ya hablaré yo con él", añade arrepentido de sus críticas a la novia del colaborador. Sus declaraciones, en el siguiente vídeo