Ciencia.-Primer estudio de las misteriosas momias infantiles de Palermo

10-11-2021 Primer estudio de las misteriosas momias infantiles de Palermo . Bioarqueólogos de la Universidad de Staffordshire han tenido acceso a una colección no estudiada de momias infantiles que se encuentra en las catacumbas de los Capuchinos en Palermo.



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Bioarqueólogos de la Universidad de Staffordshire han tenido acceso a una colección no estudiada de momias infantiles que se encuentra en las catacumbas de los Capuchinos en Palermo.



Las Catacumbas contienen la mayor colección de momias de Europa, con más de 1.284 cuerpos momificados y esqueletizados que datan de finales del siglo XVI y principios del XX. Los niños fueron aceptados en las catacumbas a partir de 1787, pero aunque se ha realizado una extensa investigación sobre los adultos momificados, las momias juveniles se han pasado por alto en gran medida.



La profesora Kirsty Squires, que lidera el equipo, explicó en un comunicado: "Las Catacumbas de los Capuchinos comprenden una de las colecciones de momias más importantes del mundo. Sin embargo, hay muy poca evidencia documental sobre los niños a los que se les concedió la momificación y los registros de defunción del período contienen información limitada. Nuestro estudio rectificará esta brecha de conocimiento.



"Dado que este rito funerario estaba reservado principalmente para adultos, queremos entender por qué se momificaron a los niños. Tenemos una idea bastante clara de que pertenecían a los rangos superiores de la sociedad, pero no sabemos mucho más sobre la salud, el desarrollo o la identidad de los jóvenes durante este período. Este proyecto proporcionará datos esenciales para determinar a qué niños se les permitió la momificación y para poner esto en un contexto más amplio".



PIONERO EN MÉTODOS NO INVASIVOS



El proyecto será pionero en métodos no invasivos, a diferencia de técnicas destructivas como la autopsia, para analizar los restos de cuarenta y un niños momificados del siglo XIX. Esto implicará el uso de unidades portátiles de rayos X para capturar imágenes digitales de cada niño de la cabeza a los pies. En total, se tomarán 574 radiografías para ayudar a estimar su edad y sexo, además de identificar cualquier lesión patológica y traumática.



Squires dijo: "Determinar si los niños enterrados en las catacumbas sufrieron tensiones ambientales en su cuerpo puede informarnos sobre las condiciones de vida y los entornos en los que vivían; esto se comparará con los atributos biológicos de los niños enterrados en otros lugares de Palermo a los que no se les permitió la momificación.



"Esperamos que la creación de una metodología estandarizada permita a otros investigadores aplicar este método no invasivo en el estudio de las momias infantiles en todo el mundo, un resultado importante dadas las implicaciones éticas asociadas con las investigaciones invasivas".



Como la fotografía está prohibida en las catacumbas y el tema es muy delicado, el artista Eduardo Hernández producirá ilustraciones de las momias juveniles para compartirlas junto con artículos de revistas, conferencias, un blog y paquetes didácticos traducidos tanto al italiano como al inglés, según el comunicado.