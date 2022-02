Ciencia.-La NASA posterga a 2025 el regreso de astronautas a la Luna

10-11-2021 Orion en órbita lunar. La NASA ha postergado hasta no antes de 2025 el regreso de sus astronautas a la superficie de la Luna, desechando el objetivo de 2024 de la administración Trump, alegando "desafíos de desarrollo". POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ESA



La NASA ha postergado hasta no antes de 2025 el regreso de sus astronautas a la superficie de la Luna, desechando el objetivo de 2024 de la administración Trump, alegando "desafíos de desarrollo".



Así consta en la primera actualización importante del programa Artemis proporcionada bajo la Administración Biden-Harris, que ha reiterado un compromiso a largo plazo para explorar la Luna y enviar astronautas a Marte.



"Regresar a la Luna lo más rápido y seguro posible es una prioridad de la agencia. Sin embargo, con la demanda reciente y otros factores, es probable que el primer aterrizaje humano bajo Artemis no sea antes de 2025", declaró en un comunicado el administrador de la NASA, Bill Nelson.



Antes de esa misión a la superficie, la NASA se centra en las pruebas de vuelo del Artemis I sin tripulación y del Artemis II con tripulación alrededor de la Luna. Nelson anunció que el costo de desarrollo de la nave espacial Orion ahora es de 9.300 millones desde el año fiscal 2012 hasta la primera prueba de vuelo con tripulación a más tardar en mayo de 2024. La misión Artemis II incluye enviar astronautas a bordo de Orion más lejos en el espacio de lo que cualquier humano haya viajado antes, aproximadamente 60.000 kilómetros más allá de la Luna, antes de regresar a casa.



Esas misiones, así como una futura misión de demostración de módulo de aterrizaje sin tripulación con SpaceX, precederán a la misión de aterrizaje lunar tripulada Artemis III. La NASA también planea emitir una solicitud formal la próxima primavera para servicios recurrentes de sistemas de aterrizaje humano.



EL OBJETIVO 2024 DE TRUMP NO ES TÉCNICAMENTE FACTIBLE



Entre los desafíos que la agencia y sus socios han abordado en el desarrollo de la exploración del espacio profundo, Nelson señaló que un aterrizaje lunar retrasado se debe, en parte, a desafíos de desarrollo por primera vez, un retraso de casi siete meses debido a la demanda HLS (el sistema de aterrizaje humano), que el Congreso no asignó fondos suficientes para el HLS, la pandemia COVID-19 y un objetivo de aterrizaje de la Administración Trump de 2024 que no es "técnicamente factible".



"De cara al futuro, la NASA está planeando al menos 10 alunizajes en la Luna en el futuro, y la agencia necesita aumentos significativos en los fondos para la competencia futura de módulos de aterrizaje, comenzando con el presupuesto de 2023", dijo Nelson.



Mientras tanto, se están realizando esfuerzos para reducir costos y optimizar las operaciones. La agencia ha emitido una solicitud de información a la industria para maximizar la eficiencia en la empresa Space Launch System (SLS) y también ha pedido a los socios de la industria que construyan trajes espaciales y brinden servicios de caminatas espaciales para las misiones del programa de la Estación Espacial Internacional y Artemis.



También han pasado unos 45 días desde que la NASA anunció que estaba reorganizando sus programas de vuelos espaciales tripulados en dos direcciones de misión clave, Operaciones Espaciales, así como Desarrollo de Sistemas de Exploración. Ese cambio está ayudando a la agencia a implementar una supervisión enfocada para apoyar y ejecutar misiones en la órbita terrestre baja y en la Luna y Marte.



La actualización de la agencia no afecta los programas posteriores de la misión Artemis y los planes de superficie lunar, incluido el desarrollo del complejo orbital lunar Gateway y otras actividades más adelante en la década.