Chiellini se suma a Immobile en la lista de bajas de Italia

Roma, 10 nov (EFE).- El capitán Giorgio Chiellini se sumó este miércoles a Ciro Immobile, Nicoló Zaniolo y Lorenzo Pellegrini en la lista de bajas de la selección italiana para el importante partido de este viernes contra Suiza, que pone en juego puntos clave para acceder directamente al Mundial de Catar 2022.

A la ya conocida baja por lesión de Marco Verratti, se unieron en los últimos días ausencias ilustres y la última fue la de Chiellini, quien dejó la concentración del centro técnico de Coverciano por un problema físico, informó la Federación de Fútbol Italiana (FIGC).

El seleccionador Roberto Mancini, que había sustituido este martes a Ciro Immobile con Gianluca Scamacca, delantero del Sassuolo, no ha aportado cambios a su lista pese a la baja de Chiellini.

Las noticias positivas llegaron en el centro del campo, pues Nicoló Barella, volante del Inter de Milán, volvió a trabajar con el grupo tras recuperarse de unas molestias musculares padecidas en el derbi liguero del pasado domingo frente al Milan.

Italia comparte el liderato del grupo C con Suiza, con 14 puntos, a falta de dos jornadas para el final de esta fase. Solo el primer clasificado conseguirá el billete para el Mundial, mientras que el segundo deberá pasar por una repesca.

Italia no puede permitirse tropiezos ante Suiza, después de su ausencia en el Mundial de 2018, cuando perdió la repesca contra Suecia.

Esta es la lista completa de Italia:

Porteros: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain), Alex Meret (Nápoles), Salvatore Sirigu (Génova);

Defensas: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giovanni Di Lorenzo (Nápoles), Emerson Palmieri (Lyon), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampistas: Nicolò Barella (Inter), Danilo Cataldi (Lazio), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan);

Delanteros: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Insigne (Nápoles), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).