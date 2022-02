Chenoa desvela por fin cómo avanzan los preparativos de su boda con Miguel Sánchez Encinas

18-12-2020 Chenoa en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Chenoa anunciaba radiante la gran noticia coincidiendo con su 44 cumpleaños en junio de 2019. Se había comprometido con Miguel Sánchez Encinas y sería justo un año después - el 14 de junio de 2020 - cuando pasaría por el altar con el hombre de su vida. Sin embargo, la pandemia del Covid dio al traste con sus planes hasta en dos ocasiones, ya que después de cancelar su boda por primera vez y fijar una nueva fecha para el verano de 2021, finalmente decidía volver a aplazar el día más especial de su vida. "No quiero casarme con mascarilla y sin poder abrazar a la gente que quiero", confesaba la artista, resignada a esperar el momento perfecto para formalizar su relación con el urólogo. "Las ganas y la ilusión no se han perdido, pero en estos tiempos toca ser prudentes", añadía.



Unas declaraciones sobre las que Chenoa se ha reafirmado en la gala solidaria Global Gift celebrada en París, donde recibió un premio reconociendo su labor solidaria. Así, según desvela la revista Pronto, la triunfita ha reconocido que todavía no tiene fecha de boda pero que tampoco tiene prisa por pasar por el altar. "Estamos más tranquilos que antes, o sea que con mucha paciencia. Estamos bien", ha asegurado, revelando que, lejos de hacer una celebración por todo lo alto, están planeando un enlace "chiquitito". "Llevo a la familia, que es muy mayor, y no puedo hacer algo grande esta vez", ha explicado.



Además, y cuando todos pensábamos que su vestido de novia debía llevar un año colgado en su armario - el encargado de crearlo especialmente para ella es el diseñador Hannibal Laguna - Chenoa ha sorprendido al revelar entre risas que todavía no tiene el diseño que lucirá en su boda: "Y bueno, imagínate. Si voy paso a paso, el vestido... Ya llegará, si Dios quiere".



Centrada en su trabajo y volviendo a su habitual hermetismo con la prensa, la artista prefiere guardar silencio sobre sus planes de boda a su llegada a Barcelona y, muy seria, evita contarnos si ya tienen clara la fecha en la que formalizará su amor con Miguel Sánchez Encinas.