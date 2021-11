'Checo' Pérez afirma que Brasil será "una nueva oportunidad de mejorar para el equipo y para" él

Fotografia de archivo del mexicano Sergio Pérez de Red Bull. EFE/Carlos Ramirez

Redacción deportes, 10 nov (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), cuarto en el Mundial de Fórmula Uno, que el pasado domingo festejó su decimoquinto podio en la categoría reina, el tercero seguido, al acabar tercero ante su afición en México -donde su compañero neerlandés Max Verstappen reforzó su liderato- declaró, con miras al Gran Premio de Brasil del próximo fin de semana que éste será "una nueva oportunidad de mejorar para el equipo y para" él.

"Es otra oportunidad de mejorar para el equipo y para mí. Esta temporada ha evidenciado la rapidez con la que pueden cambiar las cosas, por lo que tenemos que cerciorarnos de que esos cambios sólo sean positivos para nosotros esta semana", comentó 'Checo', que suma 165 puntos y es cuarto en un Mundial que Verstappen comanda con 312 y medio, 19 más que el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes); y en cuyo campeonato de constructores Red Bull está a un solo punto de las 'flechas de plata'.

"He tenido tres podios seguidos y siento que todo se reduce a conocer cada vez mejor el coche, así que llevaré ese impulso a Brasil y espero aprovecharlo", comentó Sergio Pérez, nacido en Guadalajara (Jalisco) hace 31 años, que admitió que fue "sensacional" convertirse en el primer mexicano en subir al podio en el Gran Premio de su país.

"Fue maravilloso tener a toda mi familia allí, en el podio; fue muy emotivo para todos ellos; fue una semana realmente intensa, el fin de semana lo fue aún más y estoy muy feliz con el resultado, que mi equipo haya ganado y que yo haya logrado un podio", afirmó, sobre la acontecido en el Autódromo Hermanos Rodríguez, 'Checo', que aún tiene a su alcance, en las cuatro carreras que quedan, el tercer puesto en el campeonato de pilotos, en el que el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) lo aventaja en veinte puntos.

El mexicano apuntó no obstante, que no se perdió demasiado tiempo con celebraciones. "Fue un gran resultado en mi país, pero en última instancia, tenemos que seguir adelante de forma inmediata y centrar el enfoque en este 'programa triple' ", declaró Sergio, en referencia al segundo fin de semana seguido de carreras que se elevará a tres al siguiente, cuando en la F1 debute el Gran Premio de Catar.

"Ahora, de seguido, vamos a Brasil y como equipo tenemos que seguir apretando a tope, porque estamos en una posición muy fuerte a medida que la temporada se acerca a su fin", declaró.

"Estamos a un punto de liderar el Campeonato de Constructores pero al final nada de eso importa en este momento, lo que importa es la clasificación final, por eso seguiremos presionando hasta que acabe la temporada", afirmó.