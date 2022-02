Brayan Mejía, su silencio sepulcral cuando le preguntamos por su pelea con Julia Janeiro

23-04-2021 Julia Janeiro y Brayan Mejía, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



La complicada relación de Julia Janeiro con su exnovio Brayan Mejía, al que hace unos días denunció por amenazas, acoso y agresión después de haber protagonizado un dramático alternado en una discoteca madrileña hace unos días continúa dando mucho que hablar.



Y es que a pesar de que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario guarda silencio en estos duros momentos, su entorno ha deslizado lo atemorizada que estaría la influencer por el comportamiento que el futbolista tiene desde su ruptura, persiguiéndola y amenazándola con quitarle a su gato o con hablar en televisión sobre su mediática familia, entre otras cosas.



Una actitud intolerable que habría hecho que el torero y su mujer tomasen cartas en el asunto, y que sobrepasó todos los límites el pasado 1 de noviembre, cuando tras coincidir en una conocida sala de la capital, Brayan habría empujado al nuevo novio de Julia, Álex Balboa, empujando y tirando al suelo a la joven cuando intercedió en la pelea para defender a su pareja. Una agresión tras la que la influencer acudió al hospital a pedir un parte de lesiones antes de tomar medidas legales en contra de su exnovio.



Sin embargo, el círculo de Brayan ha salido en su defensa y cuentan una historia completamente opuesta, ya que según ellos es Julia quien está obsesionada con él desde su ruptura y quien habría provocado la pelea en la discoteca, al buscar insistentemente a su ex con comentarios y miradas. Ya en la calle, y cuando Álex Balboa se habría encarado con el también futbolista, Juls se habría metido en la pelea, tirando a Brayan de los pelos y arañándole, antes de tropezar y caer al suelo sin que el murciano hubiese hecho nada.



Dos versiones totalmente contrapuestas que, por el momento, ni uno ni otro han aclarado públicamente. Intentando continuar con su vida al margen de los titulares que ha acaparado en los últimos días, Brayan Mejía guarda silencio y no confirma ni desmiente qué pasó esa noche ni se pronuncia tras la denuncia de Julia por agresión.



Tranquilo, pero muy serio, Brayan evita defenderse de las acusaciones, sin explicar cuál es su versión de unos hechos que, de ser ciertos, podrían traerle graves consecuencias a nivel legal. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!