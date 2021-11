Bolsonaro se une al Partido Liberal, con miras a reelección

BRASILIA (AP) — Después de dos años sin pertenecer a ningún partido político, el presidente brasileño Jair Bolsonaro llegó a un acuerdo con el Partido Liberal para que lo respalde en un intento de reelección, de acuerdo con un comunicado emitido el miércoles por el partido.

La decisión se produjo después de una reunión entre Bolsonaro y el líder del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, en la capital Brasilia, señala el comunicado. La incorporación formal del presidente en las filas del partido, de tendencia centrista, tendrá lugar el 22 de noviembre.

Bolsonaro pretende que la alianza le ayude a luchar contra su némesis, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien mantiene una amplia ventaja sobre Bolsonaro en las primeras encuestas. Unirse a uno de los partidos que conforma el llamado grupo Centrao también es una señal de que Bolsonaro está cambiando su estrategia de campaña respecto a la de 2018, cuando criticó fuertemente las anticuadas prácticas políticas del grupo.

“Es muy simbólica la forma en la que Bolsonaro ha empezado a jugar el tradicional juego de la política brasileña”, comentó Maurício Santoro, profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. “El PL está ayudando a Bolsonaro a sobrevivir”.

El Partido Liberal y otros que conforman el grupo Centrao son conocidos por su maleabilidad ideológica y por dar su apoyo a cambio de nombramientos en el gobierno y partidas presupuestarias. Bolsonaro estuvo afiliado a ese tipo de partidos durante la mayor parte de sus siete periodos como legislador federal, pero se retrató como un político independiente durante su campaña presidencial de 2018. Se comprometió a no aceptar el regateo que beneficia a los políticos consolidados y permite la corrupción.

En lugar de eso, hizo campaña abanderado por el Partido Social Liberal, al cual dejó un año después de su victoria en las elecciones en medio de desacuerdos con el liderazgo del partido sobre los fondos y nombramientos regionales. Se propuso crear su propio partido, pero no logró reunir las firmas suficientes y ha estado sin partido político desde entonces.

Dos de los ministros de Bolsonaro comentaron a The Associated Press que la decisión del presidente de unirse al PL estuvo influenciada por sus tres hijos, quienes creen que el partido le dará a su padre la autonomía suficiente para elegir aliados como candidatos para gubernaturas y el Congreso en las elecciones del próximo año. Los ministros hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados para hablar públicamente.

La oficina de prensa presidencial no respondió una solicitud de comentarios enviada por la AP para que confirmara el comunicado del partido o comentara sobre la justificación del presidente por la decisión. El miércoles temprano, Bolsonaro dijo durante una entrevista de radio que había un “99,9% de probabilidades” de que se uniera al PL.

____

Jeantet informó desde Río de Janeiro.