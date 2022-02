Bielorrusia.- Save the Children reclama a la UE que ayude a los niños migrantes atrapados en las fronteras bielorrusas

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La ONG Save the Children ha pedido ayuda para los niños que están "atrapados" en las fronteras de Bielorrusia con los países de la Unión Europea y ha reclamado al bloque comunitario que interceda para garantizar la protección de estos menores, a merced del hambre, la hipotermia y el agotamiento.



"Lo que está ocurriendo en la frontera de Bielorrusia va en contra de la legislación y los valores de la UE", ha sentenciado la directora de Save the Children para Europa, Anita Bay, al hacer balance de las escenas que se están viendo en estas últimas semanas y que amenazan con empeorar.



En este sentido, ha lamentado la devolución de familias enteras y que se haya "ignorado" la petición de protección internacional y ayuda inmediata. Save the Children teme que esto solo conduzca a violencia, abusos e incluso muertes --la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tiene registradas ya once víctimas mortales--.



"Pedimos a la UE que facilite a estos niños, niñas y familias el acceso a los territorios de la UE para que puedan solicitar protección internacional en Europa", ha afirmado Bay, quien también ha reclamado que se conceda a las ONG acceso "sin demora" a las zonas fronterizas donde se agolpan los migrantes, principalmente en la linde entre Bielorrusia y Polonia.