Bielorrusia.- Polonia baraja cerrar por completo la frontera con Bielorrusia y convocar a la OTAN

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Polonia tiene sobre la mesa una batería de medidas para responder a la presión migratoria en su frontera, entre las cuales figura el cierre total de los pasos con Bielorrusia y la invocación de consultas dentro de la OTAN, según ha reconocido un portavoz.



Miles de personas se agolpan en la frontera polaca, resultado de lo que tanto el Gobierno polaco como la UE y la OTAN han descrito como una acción orquestada por parte del régimen de Alexander Lukashenko. Decenas de personas entraron el martes por la noche en Polonia de forma irregular, que permanece blindada con unos 15.000 militares.



El Ejecutivo ha confirmado este miércoles la detención de todos los migrantes que cruzaron la frontera, según la agencia de noticias PAP. En concreto, según la Policía, han sido arrestadas más de 50 personas, si bien las autoridades no han aclarado el destino de todas ellas o si serán expulsadas.



El principal portavoz del Ejecutivo, Piotr Muller, ha confirmado en una entrevista radiofónica que entre las medidas que están ahora mismo a debate para responder a la crisis migratoria figura el cierre fronterizo total, así como aplicar el artículo 4 del Tratado de la Alianza Atlántica para reunir a la organización.



Varsovia coincide con la OTAN en que se trata de una "guerra híbrida" emprendida por Lukashenko, que ya a finales de mayo avisó de que no impediría la llegada de migrantes a la Unión Europea como represalia por las sanciones. Los medios polacos también difunden estos días imágenes de miles de migrantes más en Minsk, hasta donde llegarían en avión con el objetivo de dar el salto hacia la UE.



Asimismo, las autoridades polacas han denunciado disparos por parte de agentes armados bielorrusos al otro lado de la frontera, lo que contribuiría a aumentar la tensión en una zona donde ya se habrían acumulado entre 3.000 y 4.000 personas, según estimaciones oficiales.



La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que al menos once personas han muerto en las fronteras entre Bielorrusia, Polonia y Lituania en lo que va de año, aunque un portavoz de la agencia citado por Europa Press ha reconocido que se trata solo de los caso "confirmados" y que podría haber aún más víctimas.