Basquiat lidera la subasta de arte del siglo XXI de Christie's en Nueva York

Nueva York, 9 nov (EFE News).- Una obra del artista haitiano-estadounidense Jean-Michel Basquiat lideró este martes una discreta subasta de arte del siglo XXI de Christie's, en la que la pieza "The Guilt of Golden Teeth", considerada la más destacada de la tarde, se vendió por 42,7 millones de dólares.

Pese a ser una de las obras de mayor tamaño pintadas por Basquiat en 1982, considerado su mejor año, la pieza, de 2,40 metros de alto y más de 4 metros de largo, apenas alcanzó la estimación mínima de Christie's, de 40 millones de dólares, y se quedó muy lejos de los 80 millones de dólares de precio máximo que habían calculado sus expertos.

Sin embargo, su valor se ha disparado desde la última vez que el cuadro salió a subasta en 1998, cuando se vendió por menos de 400.000 dólares, puesto que el gusto de los coleccionistas por Basquiat se ha multiplicado desde entonces.

Sólo en la primera mitad de este año, las obras de Basquiat han generado 302 millones de dólares en subastas, sólo por detrás de Pablo Picasso, según cifras de la web especializada Artnet.

Una segunda obra de Basquiat, "Flash in Naples", se acabó vendiendo por millones, dentro de las estimaciones de la casa de subastas.

Otra de las piezas que sobresalió en la subasta fue la primera obra física de Beeple, el artista que el pasado mes de mayo marcó un récord para una pieza de arte digital, que vendió en formato NFT por 69 millones de dólares.

En esta ocasión, "Human One" (2021) alcanzó un precio de martillo de 25 millones, que ascendió a 28,9 millones con tasas e impuestos, casi el doble de los 15 millones que había estimado la casa de subastas británica.

Beeple, de nombre real Mike Winkelmann, ha fusionado distintos formatos con esta escultura, formada por 4 grandes pantallas colocadas en forma cuadrangular en las que se pueden ver distintas imágenes de su catálogo de obras virtuales del artista, y que unidas crean un programa visual de 24 horas.

Además, se trata de una pieza que irá evolucionando con el tiempo, puesto que Beeple tiene la intención de ir actualizando las obras virtuales, acorde con la actualidad del momento, creando una "obra de arte eternamente contemporánea", según explica el comunicado de Christie's.

Por otra parte, una monumental obra del escocés Peter Doig, "Swamped" (1990), llegó a un precio de martillo de 34,5 millones de dólares, por lo que ascendió a un monto total de 39,8 millones con tasas e impuestos, una cifra récord para este artista.

Entre los artistas menos conocidos, despuntó la estadounidense Hilary Pecis, cuyo cuadro "Upstairs Interior" (2019) se vendió por 870.000 dólares, 10 veces más del precio máximo estimado por los expertos.