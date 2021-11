Anuncian cambios en cúpula de la segunda mayor compañía de cruceros del mundo

Fotografía de archivo del crucero Mariner of the Seas de la compañía Royal Caribbean. EFE/Giorgio Viera

Miami, 10 nov (EFE).- Royal Caribbean Group, la segunda corporación de cruceros más grande del mundo, anunció este miércoles que su director financiero, Jason Liberty, asumirá en enero de 2022 como director ejecutivo, en reemplazo de Richard Fain, quien seguirá siendo presidente.

Fain, que lleva 33 años como director ejecutivo, estará implicado en los proyectos de construcción de barcos de Royal Caribbean, después del cambio de dirección que se efectuará el próximo 3 de enero, informó un comunicado corporativo.

"No voy a desaparecer de esta industria que todos amamos. Permaneceré como presidente y continuaré mi participación en nuestros nuevos proyectos de construcción. Pero a partir de enero, ya no estaré involucrado en el día a día del negocio", dijo Fain en UN mensaje de video dado a conocer por la compañía.

Naftali Holtz, actual vicepresidente senior de Finanzas de Royal Caribbean Group y responsable de planificación, análisis corporativos, gestión de riesgos y tesorería, asumirá el puesto de director financiero que deja Liberty.

Como director de Royal Caribbean y su marca hermana, Celebrity Cruises, Richard Fain introdujo nuevas clases de barcos que transformaron la industria de cruceros (Sovereign, Voyager y Oasis, para Royal, y Solstice y Edge, para Celebrity).

En el comunicado, la compañía elogió a Fain por haber logrado "mantener a flote" a Royal Caribbean Group durante la pandemia de la covid-19, en la que los cruceros con base en puertos de EE.UU. no pudieron operar durante más de un año y sufrieron cuantiosas pérdidas.

"Fain unió fuerzas con el CEO de Norwegian Cruise Line Holdings, Frank del Rio, para formar el Healthy Sail Panel, un grupo de reconocidos expertos en salud que establecieron protocolos de seguridad y bienestar para restaurar la confianza en la seguridad de los cruceros", señala el comunicado.

El próximo director ejecutivo de Royal Caribbean Group, Jason Liberty, se unió a la compañía en 2005 y ocupó varios puestos financieros, estratégicos y operativos antes de convertirse en director financiero en 2013.

Royal Caribbean Cruises Ltd., de capitales noruego-estadounidenses, con participación en empresas como la española Pullmantur Cruises, tiene sede en Miami (EE.UU.) y solo es superada en el tamaño de sus operaciones por el operador de cruceros británico-estadounidense Carnival Corporation & plc.

Royal cuenta con tres líneas de cruceros, Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Azamara Club Cruises, y con participaciones en TUI Cruises, Pullmantur Cruises y CDF Croisières de France.

SU flota actual es de 24 barcos y "más en construcción", según su página web, y contaba con unos 77.000 empleados en todos el mundo antes de la pandemia, según fuentes del sector.