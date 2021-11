América Latina sigue viviendo momento preocupante de la pandemia, dice la OPS

Fotografía de archivo fechada el 27 de julio de 2019 donde se observa a la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, durante un acto protocolario en Ciudad de México (Mèxico). EFE/ Mario Guzmán / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 10 nov (EFE).- América Latina sigue viviendo un momento preocupante de la pandemia, aseveró este miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne.

"Las infecciones por coronavirus están aumentando en algunos países de Latinoamérica y el ritmo de vacunación no es el que queríamos", dijo la directiva en conferencia de prensa virtual.

Afirmó que si bien la gente está cansada de la pandemia, que ha superado en el mundo las 5 millones de muertes, y América Latina acumula un tercio de ellas -alrededor de 1,5 millones de decesos y más de 46 millones de contagios-, esto "aún no ha terminado y no es el momento de relajar medidas".

Etienne aclaró que la persistencia de la baja cobertura de vacunación en algunos países, combinada con la falta de medidas sanitarias, podría dar lugar a la aparición de nuevas variantes del coronavirus.

"En el Caribe estamos viendo un aumento en la reticencia a vacunarse", lamentó.

Por ello, dijo, existe la posibilidad de que surja una cepa endémica de la covid-19 en la región. "No podemos darnos ese lujo", aseveró.

Asimismo, advirtió que la región debería estar "mucho más avanzada" en el ritmo de vacunación contra la covid-19 de lo que está ahora.

"Eso es si el acceso a las vacunas hubiera sido mayor y la población se hubiera comprometido aún más", dijo.

Pidió a la población y a los países no relajar las medidas sanitarias de prevención. "Usen máscara, mantengan distancia física, lávense las manos con frecuencia, mantengan las medidas de salud pública".

Del mismo modo, dijo que se debe asumir la responsabilidad individual para evitar que aumente el número de muertes y hospitalizaciones.

LEJOS DE INMUNIDAD COMUNITARIA

Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, señaló que la esperanza de alcanzar inmunidad comunitaria es poco probable pues esta sólo se ha logrado en enfermedades bien conocidas.

"Para la covid-19 tenemos vacunas distintas, tenemos diferentes variantes, no se puede aplicar el concepto de inmunidad colectiva para ningún porcentaje de vacunación", aseveró.

No obstante, exaltó la importancia de continuar vacunando para alcanzar a todos los grupos que se pueda y buscar el desarrollo de anticuerpos para estar protegidos así como innovar en vacunas con administración nasal.