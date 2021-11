Alonso: Enormes recuerdos, no parece que pasaran 15 años desde segundo titulo

El español Fernando Alonos en una foto de archivo. EFE/David Guzmán

Redacción deportes, 10 nov (EFE).- El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno (2005 y 2006, con esa escudería, que entonces corría como Renault), que festejó la consecución matemática de sus dos coronas en el circuito de Interlagos, sede el próximo fin de semana del Gran Premio de Brasil , declaró que esa pista siempre le trae "muy buenos recuerdos" y que "no parece que pasaran 15 años desde que ganara" su "segundo título".

"Físicamente es un circuito difícil para correr. Está lleno de baches, la altitud es alta de nuevo y el clima puede ser extremadamente impredecible"", explicó el doble campeón mundial asturiano en referencia aI paulista Autódromo Jose Carlos Pace, sede del decimonoveno Gran Premio del campeonato.

"Siempre hay algo de drama en Brasil y tenemos que estar preparados para eso, pero hace que todo el fin de semana sea emocionante ya que puede pasar cualquier cosa", explicó Alonso, que acabó noveno en México y es décimo en el Mundial de F1 después de dos años ausente del mismo.

"Obviamente, el lugar me trae muy buenos recuerdos y no parece que fuera hace quince años que gané mi segundo título allí", comentó el ovetense, que tras convertirse en el más joven campeón del mundo en 2005, un años después también pasó a ser el bicampeón mundial de menor edad; récords que ahora detenta el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), de la época en la que militaba en Red Bull.

"Teníamos un paquete fuerte ese año, pero a medida que la temporada llegó a sus últimas carreras los Ferrari fueron muy rápidos y consistentes", recordó Alonso, 32 veces victorioso en la categoría reina; en la que.

"Sin embargo, Michael (Schumacher) se retiró en Suzuka, que era la ronda antes de Brasil, y esto significaba que solo necesitábamos un punto para llevarnos el campeonato. Al final hicimos una buena carrera para terminar en el segundo puesto y fue suficiente para el título. La sensación después fue increíble", declaró Alonso.