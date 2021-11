Alcaraz arranca lanzado, Baez arrasa y cae Cerundolo

Carlos Alcaraz. EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Roma, 9 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz, primer cabeza de serie, arrancó lanzado este martes el Masters de Nueva Generación de Milán, al doblegar al danés Holger Vitus Rune, en una primera jornada en la que el argentino Sebastián Baez se estrenó con un gran triunfo ante el italiano Lorenzo Musetti y en la que cayó su compatriota Juan Manuel Cerundolo ante el estadounidense Brandon Nakashima.

Empezó de la mejor forma el torneo del primer favorito, un Carlos Alcaraz que se repuso tras la derrota sufrida en los octavos de final de Bercy contra el francés Hugo Gaston, cuando había desperdiciado un 5-2 a favor en el segundo parcial.

El murciano, número 32 del ránking mundial, doblegó 4-3 (6), 4-2, 4-0 al danés Holger Vitus Rune, en una hora y 18 minutos, y se colocó como líder en solitario en el grupo A, por delante del estadounidense Brandon Nakashima, que también arrancó con victoria, pero en cuatro parciales, ante el argentino Juan Manuel Cerundolo.

Alcaraz, campeón este año en Umag y capaz de doblegar al griego Stefanos Tsitsipas en su camino hacia los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, conectó veinte golpes ganadores y ganó el 88 % de puntos con el primer saque para doblegar a Rune, en el primer enfrentamiento absoluto entre ambos.

No tuvo muchas opciones Juan Manuel Cerundolo ante Nakashima, contra el que se rindió 4-1, 3-4 (3), 4-1 y 4-0, en una hora y 32 minutos.

Cerundolo, número 91 del ránking ATP a sus 19 años, no pudo frente a un Nakashima (n.63) que llegaba a Milán en gran estado de forma, tras ganar el título en el torneo Challenger de Brest y alcanzar dos finales en el circuito ATP, en Los Cabos y Atlanta.

En el grupo B, empezó como un tiro Baez, quien fulminó 4-1, 4-1, 3-4 (5) y 4-3 (5) a Musetti, ídolo de la afición del Allianz Cloud de Milán, para alcanzar al estadounidense Sebastian Korda al mando de la clasificación.

Baez, nacido en Buenos Aires hace veinte años, llegó a Milán sin formar parte de los favoritos en el papel, pero la pista vio a un jugador competitivo, sólido, concentrado y decidido a sorprender.

El argentino, intratable con la derecha, dio muestra además de una excelente habilidad defensiva y superó por completo a Musetti en los dos primeros parciales. En particular, no concedió ningún golpe ganador al italiano en el segundo set.

Es líder junto a Korda, que remontó dos parciales de desventaja antes de poder doblegar a Hugo Gaston por 3-4 (2), 3-4 (6), 4-0, 4-3 (3) y 4-0.

El Masters de Nueva Generación de Milán se abrió este martes con la fase de grupos, que se disputará hasta el jueves, antes de las semifinales del viernes y la final del sábado.

El torneo milanés se disputa una semana antes de que arranquen, en Turín, las Finales ATP, por primera vez tras dejar su sede de Londres.

De momento, los campeones del Masters de Nueva Generación fueron el coreano Chung Yeon, Stefanos Tsitsipas y Jannik Sinner.

Andrea Montolivo