Actrices mexicanas aplauden la diversidad en las series de televisión

La actriz mexicana Ana Claudia Talacón fue registrada este martes, en Ciudad de México (México). EFE/Mónica Rubalcava

Ciudad de México, 9 nov (EFE).- En un evento para mostrar la nueva ola de contenidos audiovisuales en español, las actrices mexicanas Zuria Vega, Ana Brenda Contreras y Ana Claudia Talancón aplaudieron este martes la multiculturalidad que vive la industria y el poder de la representación latina.

"Está demás decir que lo nuestro (de los latinos) está padre (bonito) o que está de moda. El mundo ya nos volteó a ver y sabe qué es lo que traemos a la mesa, ahora falta que nosotros nos demos cuenta de eso", contestó a Efe Ana Brenda en su paso por la alfombra roja de la plataforma de "streaming" Starzplay celebrada en Ciudad de México.

"Se necesita diversidad cultural en proyectos audiovisuales y diversidad de industrias", dijo en su turno Zuria Vega que aplaudió la globalización que las plataformas han traído en términos de fondo y forma en series y películas.

"Antes para trabajar en otro país te tenías que mudar en busca de oportunidades, hoy con las plataformas está increíble poder mandar tu video con tu audición y puedes ir a Chile, España, a Estados Unidos, estamos conectados", añadió la actriz.

Por su parte, Talancón, quien desde muy joven se consagró como un ícono del nuevo cine mexicano, destacó lo mucho que disfruta ver el nombre de su país en alto cuando de contenidos y de actuaciones de sus compañeros se trata.

"Con talento mexicano, alrededor del mundo, se están haciendo más y mejores proyectos", consideró Talancón.

En su paso por la alfombra roja, el actor colombiano Sebastián Eslava, aseguró que se está viviendo "la época de oro de la televisión de habla hispana" gracias a la apertura cultural que la industria a brindado y el apoyo de estas nuevas plataformas para mostrar el trabajo.

REPRESENTACIÓN FEMENINA

Ana Brenda es la protagonista de la serie "Toda la sangre", una oscura producción llena de suspenso y magia en la que encarnará a una policía.

Zuria y Ana Claudia, son parte del proyecto "El refugio", una historia de ciencia ficción grabada en Chile; Carolina Gaytán es una dura periodista en la serie "Malayerba" mientras que Maggie Civantos es una madre con una fortaleza inquebrantable en "Express".

Asimismo, Ximena Romo, Ilse Salas y Bárbara López dan un giro a la historia de los concursos de belleza con "Señorita 89" al romper todos los estereotipos existentes de las mujeres.

Según explicó Romo, series como en la que participa y las demás que se presentaron la noche del martes, han contribuido a darles voz a las mujeres y una representación digna y más fiel que la mirada masculina con la que por años estas fueron retratadas.

"Con todos los movimientos que han surgido y los proyectos actuales nos damos cuenta de que las mujeres habíamos estado calladas todo este tiempo y amedrentadas y es momento de usar nuestra voz, de decir lo que pensamos y abrir el discurso", explicó Ximena Romo.

No obstante, Ilse Salas, quien asegura siempre haber estado rodeada de mujeres "fuertes y poderosas", coincidió en que la nueva ola de feminismo que se vive en estos tiempos también se refleja en las pantallas.

"El 2021 no puede dejar de lado un tema tan importante", consideró.

Finalmente, Iván Escobar, creador de la serie "Vis a vis" (2015) y "Express", próxima a estrenar, aseguró que es fundamental tener la visión femenina presente a la hora de escribir los personajes, cosa que antes no se hacía en la industria.

"Si algo ha cambiado en las ficciones actuales, es que por primera vez la mirada no se imposta. Antes éramos hombres escribiendo de mujeres y ahora son fundamentales las mujeres escribiendo de mujeres", dijo Escobar, quien se enorgullece al decir que la mayoría de las protagonistas de sus series son mujeres.