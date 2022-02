VÍDEO: Economía.- El Ibex comienza plano la sesión en defensa de los 9.000 puntos

21-10-2021 Interior del Palacio de la Bolsa, a 21 de octubre de 2021, en Madrid (España). El Ibex 35 amanece este jueves con una caída del 0,82%, lo que ha llevado al selectivo a situarse a primera hora de la mañana en los 8.943, 5 enteros, en una jornada marcada por el inicio de la presentación de resultados de la banca, con Bankinter dando el pistoletazo de salida. ECONOMIA Marta Fernández Jara - Europa Press



MADRID, 9 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El Ibex 35 ha comenzado este martes la sesión plano, al anotarse únicamente pequeñas subidas del 0,03% en el arranque hasta los 9.074 puntos.



El selectivo español busca defender los 9.000 puntos en una jornada en la que no hay grandes indicadores macroeconómicos y en la que no se esperan gran volatilidad de los mercados ante la publicación el próximo miércoles del índice de inflación de Estados Unidos.



No obstante, a nivel europeo, el volumen de exportaciones alemán ha decepcionado a los inversores con una caída del índice desestacionalizado de exportaciones alemanas en septiembre respecto a agosto.



Telefónica lidera el índice en los primeros compases con subidas del 0,74%, con Banco Sabadell (0,69%) y Caixabank (0,65%) tras ella.



Asimismo, las caídas las encabezan Enagás, que se deja un 1,12%, Ibedrola, que cede un 0,54% y Acciona, con un 0,54%.



Las bolsas europeas han comenzado en rojo con caídas del 0,10% en el caso de Reino Unido, 0,04% para Alemania, 0,39% para Francia y un 0,23% para Italia.



El barril de petróleo de calidad Brent, referencia para Europa, se mantiene estable en torno a los 83,45 dólares, mientras que el Texas se coloca en 82 dólares, un 0,09% más.



Asimismo, la cotización del euro frente al dólar se coloca en 1,1592, mientras que la primera de riesgo española se sitúa en 67,6 puntos básicos.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/economia/614084/1/ibex-35-muestra-plana-sesion-apertura



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06