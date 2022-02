VÍDEO: Bielorrusia rechaza las acusaciones de Polonia sobre violaciones fronterizas de sus fuerzas de seguridad

MADRID, 9 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El Ministerio de Defensa de Bielorrusia ha rechazado este martes las acusaciones del Polonia de presuntas violaciones fronterizas por parte de agentes de las fuerzas de seguridad bielorrusas, que ha descrito como una incriminación "infundada", mientras que ha propuesto a Varsovia celebrar una reunión para "discutir las preocupaciones" de ambas partes.



Tras la escalada de tensiones en la frontera, Minsk ha acusado a Polonia de "no tener como objetivo una resolución constructiva del problema" y elevar "deliberadamente" al nivel político "la situación de conflicto actual".



Por otro lado, Minsk ha reprochado a su vecino el despliegue de más de 10.000 soldados en la frontera compartida, según las propias cifras del Ministerio de Defensa de Polonia, y ha alertado de que "llevar a cabo esta actividad sin notificar a la parte bielorrusa es una violación de los acuerdos bilaterales adicionales sobre medidas regionales de confianza y seguridad.



"Estos acuerdos prevén la notificación e invitación de observadores de actividades militares, en las que participan 6.000 o más militares", ha recordado la cartera de Defensa bielorrusa, recoge la agencia de noticias BelTA. "Hasta ahora, Minsk no ha recibido ninguna notificación o invitación de observadores de la parte polaca", ha agregado.



Además, ha indicado que para "confirmar sus buenas intenciones", se ha invitado a la parte polaca a celebrar una reunión bilateral en la que puedan abordar las "preocupaciones" compartidas, una invitación que, no obstante, aún no ha obtenido repuesta, ha afeado Minsk.



Las tensiones entre Minsk y Varsovia han ido aumentando en las últimas semanas debido al creciente flujo migratorio procedente de suelo bielorruso hacia las fronteras exteriores de la UE. La decisión de abrir las fronteras ha sido vista por muchos como una represalia por las sanciones impuestas desde Bruselas contra el Gobierno de Lukashenko a raíz de la crisis postelectoral que siguió a las elecciones de agosto de 2020. Este mismo lunes, las autoridades fronterizas polacas han denunciado más de 300 intentos de cruzar la frontera ilegalmente en la última jornada.



A través de su cuenta de Twitter, la Guardia Fronteriza ha indicado que fueron detenidas 17 personas, "la mayoría procedentes de Irak", y que se emitieron 85 órdenes de salida del territorio polaco, mientras que otras seis personas han sido detenidas como cómplices de estos intentos de cruzar.



Según el viceministro del Interior polaco, Maciej Wasik, unos 12.000 militares, 4.000 guardias fronterizos y 1.500 agentes de Policía están desplegados en la frontera con Bielorrusia.



Las autoridades polacas estiman en más de 30.000 los intentos de paso ilegal en la frontera desde principios de año, según la agencia de noticias PAP. El Gobierno polaco ha reforzado la vigilancia en la zona, para lo cual decretó a principios de septiembre el estado de emergencia en las regiones adyacentes con Bielorrusia.



Ante la militarización de la frontera polaco bielorrusa, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha asegurado que actuará "con contundencia".



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/internacional/614138/1/bielorrusia-rechaza-acusaciones-polonia-violaciones-fronterizas



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06