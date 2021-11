VALENTINA LIZCANO y las últimas 5 fotos de las que nadie deja de hablar en Instagram

VALENTINA LIZCANO (@valelizcano) revolucionó la red social de Instagram gracias a las publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 89.793 de interacciones entre sus seguidores.

Desliza … No es jueves, pero como me llena recordar esta pancita llenita de ti mi Alma hermosa y ahora verte aquí conmigo pegadita a mi llenado todo de tu dulce energía … enamorada de lo que soy a tu lado #mamáenamorada #Almaiannelli #4meses #posparto #7meses #embarazo





La vida al lado de mis amigas es sabrosa, fui inmensamente feliz par de Diosas, relajadas, hermosas, hechadas pa’ delante y libres y con un corazón ♥️ mágico, que se repita.. Eso si yo para los va Ines de reels no soy muy buen, me va mejor de freestile 🤪🤣🤣🤣🤌🏼 🤷‍♀️ pero me hice este con ustedes, devuélvanse YAAAA!!! @karencano2 @andreaslmella @lorenzoromerosalamanca_ Hermosa locación @makani.lbc Pd: no necesito que me digan que me tiembla todo, porque lo sé, tengo espejos y la verdad me gusta como estoy, sobre todo como me siento 🤫😘♥️





Sin filtro y con cojín de lactancia al lado jajajaja 🤣 Otra versión de mi maternidad 👩‍🍼👸🏼😘♥️ Ustedes me hicieron sentir muy linda ayer y le dije a Nelsi que tomara una foto, salió esto 😋🤷‍♀️, gracias amores Aqui ustedes motivan y mucho 🙏🏻 Outfit 👗👡 @avrilfh__ #4mesespostparto #mommyoutfit #sanalocura #maternidadlivreyfeliz





Alguna que necesite este mensaje ?!!! 🤣🤣🤣🙏🏻 El único trabajo que no tiene vacaciones 🥰 #mamafueradeservicio #humordemamas #reels #sanalocura





Y mi día a día cambio de nuevo y nos re acomodamos, nos adaptamos, nos cuidamos, Nos Amamos 🥰 Un rato de jugar con Alma mi bambina y mostrarles a ustedes como tengo Libertad de movimiento y soporte en mi espalda (de verdad que a mi me ayuda tanto con mi dolor de espalda 🙄😍) y bueno sigo viviendo y haciendo lo mismo que cualquier mamá mientras mi cuerpo recupera su fuerza y estabilidad 💪🏽♥️🙏🏻 Gracias @fajatecolombia por ser mis aliados en este proceso maravilloso 🙏🏻 Faja 1 Ref 12066 color cocoa Faja 2 Ref 12066 color negro Bra blanco Red 15073 Faja 3 cachetear strapless Ref 12106 Color Cocoa #sanalocura #ciudadosposparto #fajatecolombia

Madeline Johana Lizcano Angulo, actriz, nació en Cali, Colombia, el 27 de abril de 1984. Vivió en el Municipio de Málaga (Santander) hasta que decide trasladarse a Bogotá para empezar afianzar su carrera actoral.

En 2004 participó en el reality show Protagonistas de novela del Canal RCN. Además, fue presentadora del programa de televisión infantil Bichos bichez. Inició su carrera actoral con el personaje de Luz Amparo en la serie Aquí no hay quien viva.

En 2012 fue nominada en la 28ª versión de los Premios India Catalina de la televisión colombiana por su papel de reparto en la telenovela El secretario del Canal Caracol.

Actualmente es locutora de la emisora 40 Principales, en el programa El Levante de LOS40.