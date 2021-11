Salvadoreños piden reunión con el presidente Bukele para abordar tema de agua

Foto de archivo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 9 nov (EFE).- Un grupo de salvadoreños del occidente del país pidió este martes una audiencia con el presidente Nayib Bukele para abordar el tema de un anteproyecto de ley hídrica que sería aprobado en el Congreso y el cual, según diversas organizaciones ambientalistas, no beneficiaría a las mayorías.

La petición fue hecha a través de una carta entregada en la Casa Presidencial y la cual fue recibida por un representante del Gobierno, según confirmó a Efe Guillermo Navarro de la fundación no gubernamental Cáritas El Salvador, quien agregó que quedan a la espera de la respuesta del presidente.

Ana Isabel Corea, representante de las juntas de agua del occidental departamento de Ahuachapán, explicó a Efe que el objetivo de la reunión es para que "el señor presidente escuche a las personas de las comunidades donde el acceso al agua es limitado o totalmente escaso".

Se estima, según información de diferentes organizaciones ambientales, que en El Salvador existen aproximadamente 2.500 juntas comunitarias de agua que gestionan el vital líquido para al menos medio millón de personas que viven, en su mayoría, en la zona rural del país centroamericano.

Las juntas comunitarias de agua nacieron a partir de la falta de acceso al agua potable en las zonas rurales, con el fin de abastecer del vital liquido y de acercar el recurso a los pobladores.

Para Corea es fundamental que "el presidente conozca cuál es la realidad de las comunidades, donde tener acceso al agua es un verdadero reto porque las autoridades del Estado no son suficientes para garantizar que cada hogar tenga agua".

Señaló que también desean explicar al mandatario que las juntas de agua "no son empresas con fines de lucro y que su fin no es obtener ganancias por el servicio que prestan a la comunidad".

"La realidad es que las justas de agua son un ente socioambiental que contribuye a salvaguardar los ecosistemas asociados a las fuentes de agua y al mismo tiempo llevar el agua a las familias", dijo.

Agregó que también pedirán a Bukele que valore vetar la Ley General de Recursos Hídricos, criticada por organizaciones ambientalistas por supuestamente mantener la "injusticia hídrica", cuyo proyecto fue propuesto por el Gobierno y fue estudiada por una comisión de la Asamblea Legislativa.

Se espera que la comisión revise el documento nuevamente antes de emitir el respectivo dictamen favorable para que se pueda votar en el pleno del Congreso.

Durante años las organizaciones de la sociedad han insistido en una ley que proteja el recurso hídrico y que llegue, principalmente, a las comunidades que históricamente han sido afectadas por la falta de agua potable.

La problemática de la falta de agua en El Salvador se da más en las comunidades populosas y en la zona rural del país, donde las personas tienen que comprar barriles de agua para subsistir o acarrear agua de ríos, muchos de estos con altos niveles de contaminación.