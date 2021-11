Ranking Spotify en Estados Unidos : Top 10 de las canciones con más reproducciones de hoy martes, 09 de noviembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Spotify cuando el servicio de streaming ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las canciones más escuchadas en Estados Unidos, que las clasifica según su cantidad de oyentes en tiempo real. Sigue desplazándote para saber cuáles son las más populares esta semana.

1. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Lil Nas X. Quizás por esto es que «INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)» debuta en el ranking directamente en el primer lugar, pues alcanzó un total de 1.052.661 reproducciones.

2. Easy On Me

El sencillo más reciente de Adele ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Easy On Me» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 995.824 más de reproducciones.

3. One Right Now (with The Weeknd)

«One Right Now (with The Weeknd)» de Post Malone pierde fuerza. Hoy solo cosecha 965.646 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el tercer puesto, lo que apunta a que va de salida.

4. STAY (with Justin Bieber)

«STAY (with Justin Bieber)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el cuarto puesto, con 926.539 reproducciones.

5. ESCAPE PLAN

Un número tan favorable como 877.853 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Travis Scott va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el quinto puesto.

6. Heat Waves

«Heat Waves» de Glass Animals sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 6, ya que ha conseguido un total de 835.456 reproducciones.

7. Knife Talk (with 21 Savage ft. Project Pat)

«Knife Talk (with 21 Savage ft. Project Pat)» de Drake se vende como pan caliente. Ya lleva 788.203 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 7.

8. Smokin Out The Window

«Smokin Out The Window» se ubica en la octava posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 753.835, lo que marca un hito en la carrera musical de Bruno Mars, Anderson.Paak y Silk Sonic.

9. Way 2 Sexy (with Future & Young Thug)

Lo más nuevo de Drake, «Way 2 Sexy (with Future & Young Thug)», entra directamente a la novena posición de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 693.329 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

10. Better Days (NEIKED x Mae Muller x Polo G)

Tras haberse reproducido 691.037 veces, «Better Days (NEIKED x Mae Muller x Polo G)» de NEIKED se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 10.

Spotify se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta musical. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.