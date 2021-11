Ranking Amazon Prime en Estados Unidos : Top 10 de las películas más vistas de hoy lunes, 08 de noviembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Amazon Prime cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las mejores pelis en Estados Unidos, que clasifica los títulos según quién está viendo qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. The Electrical Life of Louis Wain

Cuenta la historia real del británico Louis Wain, un artista, inventor y empresario, que hizo todo lo posible para cuidar de sus cinco hermanas y su madre. Dos eventos cambiaron su vida para siempre: conocer a Emily, el amor de su vida y adoptar a Peter, un gatito perdido. Los dos se convertirán tanto en su familia como en su inspiración para pintar las extraordinarias imágenes de gatos que lo hicieron mundialmente famoso.

2. A Man Named Scott

En 2009, Scott Mescudi, alias Kid Cudi, lanzó su LP debut, Man on the Moon: The End of Day. Un álbum de género que rompió barreras al presentar canciones que tratan sobre la depresión, la ansiedad y la soledad, resonó profundamente entre los oyentes jóvenes y lanzó a Cudi como una estrella musical y un héroe cultural. A Man Named Scott explora el viaje de Cudi durante una década de elecciones creativas, luchas y avances, haciendo música que continúa moviendo y empoderando a sus millones de fanáticos en todo el mundo.

3. Cowboys & Aliens

Arizona, 1873. Un extraño, que no recuerda su pasado, acaba por casualidad en el duro y desértico pueblo de Absolution. Pronto descubre que los forasteros no son bienvenidos y que nadie mueve un dedo en sus calles sin que se lo ordene el Coronel "Mano de hierro" Dolarhyde Ford. Pero Absolution está a punto de experimentar un pánico incompresible cuando la desolada ciudad es atacada por unos maleantes desde el cielo. Ahora, el extraño que rechazaban es su única esperanza de salvación. Este pistolero, se da cuenta de que tiene un secreto que puede darle al pueblo una oportunidad para enfrentarse a los alienígenas. Con la ayuda de la escurridiza viajera Ella, logran reunir a un grupo de antiguos rivales: los ciudadanos, Dolarhyde y sus chicos, los bandidos y los guerreros apache, todos ellos en peligro de ser aniquilados. Unidos contra un enemigo común, se prepararán para un épico enfrentamiento por la supervivencia.

4. Lansky

Cuando el anciano Meyer Lansky es investigado por última vez por los federales que sospechan que ha escondido millones de dólares durante medio siglo, el gángster retirado cuenta una historia vertiginosa que revela la verdad no contada sobre su vida como el notorio jefe de Murder Inc. y el Sindicato Nacional del Crimen.

5. La guerra del mañana

Un día el mundo se paraliza cuando un grupo de viajeros en el tiempo se transporta desde el año 2051 para entregar un mensaje urgente: La humanidad está perdiendo la guerra mundial contra una especie alienígena letal. La única esperanza de supervivencia es que los soldados y los ciudadanos del presente sean transportados al futuro y se unan a la lucha. Entre los reclutados está el profesor de instituto y padre de familia Dan Forester (Chris Pratt) quien, decidido a salvar el mundo por su hija, se une a una brillante científica (Yvonne Strahovski) y a su padre (J.K. Simmons) en una búsqueda desesperada por reescribir el destino del planeta.

6. Un papá genial

Sonny Koufax es un abogado treintañero al que nunca le ha gustado asumir las responsabilidades de su condición de adulto. Sin embargo, a medida que sus antiguos compañeros se van casando, Sonny se da cuenta de que si no hace algo pronto podría quedarse solo para el resto de su vida. Después de que su última novia le abandone por su inmadurez, decide hacer algo drástico que cambie su vida: adoptar a Julian, un niño de 5 años.

7. Noche y día

La historia gira en torno a las aventuras de una pareja, una mujer normal que sólo quiere acudir a una boda y un hombre que parece un agente secreto, a lo largo y ancho del planeta. Ambos se encuentran repetidas veces a lo largo de diversos lugares, condenados a estar juntos en una serie de persecuciones donde nadie es quien parece ser

8. 10 razones para odiarte

Las hermanas Stratford son muy distintas. La guapa y popular Bianca nunca ha salido con un chico y Kat, su hermana mayor, es una bruja con muy mal genio y algo arisca, que se ha propuesto rechazar a cualquier chico que demuestre el más mínimo interés por ella. Desgraciadamente, el estricto reglamento que rige el hogar de los Stratford prohibe a Blanca tener novio hasta que su insoportable hermana tenga uno; situación que parece más que improbable teniendo en cuenta que Kat lleva una vida social desastrosa. Blanca está desesperada por ir al baile de fin de curso. Pero su pretendiente, Cameron, guarda una sorpresa..

9. Army of One

De excursión, las Fuerzas Especiales Brenner Baker se topa con el recinto de un Cartel. Su marido fue asesinado y ella se dio por muerta. El Cartel cometió dos errores, mató a su esposo y la dejó con vida. No vivirán para hacer otro.

10. Cenicienta

Una reinvención moderna del cuento tradicional de la niña huérfana con una madrastra malvada.

¿Estabas al tanto del renombre de las películas que te ofrece Amazon Prime?

Cada vez hay más visualizaciones en esta plataforma y los usuarios no hacen más que dar buenas reseñas en torno a la oferta de producciones cinematográficas. ¿Cuáles serán las sorpresas que tiene guardado Amazon Prime para el futuro próximo? ¿Qué planes habrá para este año?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.