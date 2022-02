Portaltic.-Google presenta sus novedades en predicción de inundaciones y en comprensión a discapacitados hablando

09-11-2021 Herramienta de predicción de inundaciones de Google. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE BLOG



MADRID, 9 (Portaltic/EP)



Google ha anunciado en el marco de su evento Inventors @ Google sus avances en el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar su capacidad de predicción de inundaciones, así como para mejorar los usos de herramientas como su Asistente con el modo intérprete y con comprensión mejorada de personas con discapacidad en el habla.



La compañía estadounidense ha celebrado este martes Inventors @ Google, un evento en el que ha destacado sus esfuerzos en inventar herramientas para solucionar problemas de la vida de las personas en la actualidad.



Google ha arrancado su evento mejorando su tecnología de procesamiento de fotografías y vídeo con el objetivo de potenciar su funcionamiento en personas de todas las razas, en especial en las de raza negra, distinguiendo mejor sus rostros y facciones.



La compañía ha mostrado también su función de traducción en tiempo real, con la que los usuarios reciben sugerencias para traducir mensajes si los reciben en idiomas diferentes a los que usan habitualmente. Esta función permite también dictar mensajes con voz, y que estos se traduzcan automáticamente a otra lengua.



Google ha mostrado también el modo intérprete de su Asistente, que usa el procesador Tensor de Pixel 6 para traducir automáticamente la voz a idiomas diferentes, y funcionar como un intérprete en la vida real.



AYUDAR A PERSONAS CON PROBLEMAS DE HABLA



La empresa ha mostrado también sus avances para ayudar a las personas con limitaciones y discapacidades de habla, de manera que sus herramientas pueden entender mejor lo que dicen, algo que suele resultar complicado con los datos con los que funciona el Asistente de Google.



Google Research lleva desarrollando desde 2018 tecnologías para dar servicio a las personas con discapacidades que afectan al habla, como el Síndrome de Down.



Estas funciones se implementan en la aplicación Relate. El servicio ya está en beta en países de habla inglesa como Estados Unidos y Nueva Zelanda, y se extenderá a más países e idiomas en los próximos meses.



Otra de las tecnologías presentadas por Google se orienta a facilitar las mamografías para detectar el cáncer de mama. El sistema permite acceder a resultados de mamografías en una pantalla, para ayudar a extender estas pruebas a países donde no se han generalizado aún.



Este sistema emplea también la Inteligencia Artificial (IA) en las mamografías, aunque la compañía ha querido destacar que su tecnología no sustituye las decisiones de los doctores sino que solo buscan darles más tiempo para tratarles agilizando las pruebas y reduciendo esperas.



PREDICCIÓN DE INUNDACIONES



Las alertas sobre inundaciones conforman otro de los usos de la tecnología que Google propone para ayudar a salvar vidas humanas frente a catástrofes. La empresa ya puede avisar hasta dos días antes de una inundación, y espera poder llegar a anticiparse cinco días.



Google crea mapas tridimensionales del terreno, con los que posteriormente es capaz de crear modelos con los que predecir qué zonas es más probable que queden inundadas. La herramienta ya está disponible en el Buscador de Google y Maps, y se proporciona de forma proactiva aunque los usuarios no estén registrados.



La compañía aspira a ayudar también en las zonas con dificultades para acceder a Internet, algo para lo que colabora con organizaciones como la Cruz Roja, que se aseguran de ofrecer alertas en el mundo real.



COMPUTACIÓN CUÁNTICA



La computación cuántica es otro de los aspectos en los que se han centrado las innovaciones de Google. La empresa ha mostrado su procesador cuántico Sycamore, y ha recordado sus planes para desarrollar un ordenador cuántico capaz de solucionar errores.



Google espera que estos avances harán que la computación cuántica pueda "mejorar la humanidad" con más aplicaciones que puedan afectar positivamente a las personas con cálculos más complejos, al funcionar de forma más parecida a la naturaleza que los ordenadores tradicionales con bits.



Google Arts and Culture es otra de las aplicaciones actualizadas con nuevas funciones, con una novedad que permite hacer retratos de las mascotas y automáticamente busca dobles del animal en obras de arte reales como fotografías, pinturas y esculturas.