Peso chileno se fortalece y traspasa nivel sicológico: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas andinas se están beneficiando del clima de riesgo moderado en los mercados internacionales a medida que caen los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, lo que debilita al dólar. El peso chileno se fortalecía luego de que estrategas de Citigroup elevaron la recomendación de la moneda desde infraponderar a neutral debido a que el candidato de derecha José Antonio Kast gana terreno en las encuestas antes de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre.

La votación de la Cámara de Diputados de Chile para acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera no logró revertir el rally. El peso se ha fortalecido un 0,5%, en línea con sus pares de divisas de los mercados emergentes, mientras que la curva de Cámara ha bajado 5-7 puntos base, recortando la oscilación alcista observada ayer cuando los rendimientos subieron luego de que los datos de inflación superaran las estimaciones.

La moneda superó el nivel psicológico de 800 pesos por dólar y ahora no tiene barreras técnicas significativas hasta que pruebe el promedio móvil de 100 días cerca de 781 pesos por dólar.

Una disminución del precio del cobre no revirtió la oscilación positiva de peso, a medida que los operadores continúan favoreciendo la moneda en medio de una perspectiva de tasas más altas en un país que tiene una calificación soberana significativamente mejor que sus pares más cercanos.

El debate sobre el juicio político ahora se trasladará al Senado, donde se considera que es poco probable que se apruebe. El proceso ocurre menos de dos semanas antes de la primera ronda de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre.

La atención permanecerá en el Congreso de Chile, donde el Senado está listo para votar sobre un proyecto de ley sobre un cuarta retiro de fondos de pensiones. Si no se aprueba, los mercados podrían extender las ganancias.

El peso colombiano está rezagado nuevamente y apenas registra variación, y por segunda sesión consecutiva no se beneficia de la percepción positiva en los mercados internacionales. Los inversionistas siguen escépticos sobre que el banco central aumente la tasa clave al mismo ritmo que sus pares en medio de presiones políticas y después de datos de inflación más bajos de lo esperado el mes pasado.

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo en una conferencia transmitida por internet que el banco central debe ser prudente al subir las tasas de interés para no “asfixiar” la expansión de las pequeñas y medianas empresas.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

Nota Original:CLP Breaches 800/USD as Election Outlook Shifts: Inside Andes

Davison Santana es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son suyas y no pretenden ser un consejo de inversión.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.