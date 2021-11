PayPal sufre la mayor caída en un año debido a efecto EBay

(Bloomberg) -- Las acciones de PayPal Holdings Inc. sufrieron la mayor caída en más de un año después de que el volumen de la antigua matriz EBay Inc. se desplomara y el gigante de los pagos redujera sus previsiones de ingresos y ganancias.

Las transacciones vinculadas al mercado de EBay cayeron un 45% en el tercer trimestre, un descenso mayor que en los tres meses anteriores, informó PayPal en un comunicado. PayPal ha estado luchando contra la pérdida de EBay desde que ambos decidieron poner fin a su larga asociación en 2018.

El director ejecutivo, Dan Schulman, calificó el impacto de EBay en los resultados como un problema temporal, y apuntó a un nuevo acuerdo con Amazon.com Inc. como más representativo de la suerte de PayPal en el futuro.

“Los resultados de eBay son como un cerdo por la pitón en este momento”, dijo Schulman el lunes después de que se publicaron los resultados. La asociación con las principales empresas de comercio electrónico como Amazon “es de carácter mucho más permanente”.

PayPal anunció que firmó un acuerdo con Amazon para permitir que las billeteras Venmo de la empresa en Estados Unidos sean aceptadas en el sitio web y la aplicación móvil de Amazon a partir del próximo año.

Las acciones de la compañía con sede en San José, California llegaron a caer hasta un 9,2% a US$208,25, el mayor descenso intradía desde el 4 de septiembre de 2020. En lo que va del año, las acciones han perdido un 11% .

El efecto EBay afectó el volumen global de pagos, que subió solo un 26% a US$310.000 millones, un aumento menor de lo que proyectaron los analistas.

PayPal ahora espera que los ingresos aumenten solo un 18% a entre US$25.300 millones y US$25.400 millones en el año. La compañía había pronosticado previamente un aumento del 20%. Ahora se espera que el volumen total de pagos crezca hasta en un 34%, mientras que se prevé que las ganancias por acción ajustadas aumenten un 19% a US$4,60.

Schulman dijo en una entrevista que el acuerdo con Amazon es “una parte increíblemente significativa del viaje de monetización de Venmo”. El acuerdo fue el resultado de que PayPal “ya no tiene las restricciones del acuerdo operativo de EBay”, explicó Schulman. “Eso nos permitió llegar a este acuerdo con Amazon”.

‘Viento en popa’

Venmo está en camino de generar los US$900 millones en ingresos que PayPal había prometido anteriormente, dijo el director ejecutivo. La empresa también cree que el margen de transacciones de Venmo —una medida de la rentabilidad de la billetera— será positivo este año, señaló.

“Venmo va viento en popa”, dijo Schulman. “Pagar con Venmo va a ser probablemente la mayor fuente de ingresos en el futuro”.

PayPal mantuvo su previsión anterior de agregar nuevos usuarios netos a sus numerosas plataformas, y dijo que esa cifra debería aumentar en aproximadamente 55 millones para el año.

La empresa ha dicho anteriormente que espera convertirse en la próxima súper aplicación global, o en un ecosistema digital que combine las redes sociales, el comercio y la banca. En el tercer trimestre, PayPal añadió una cuenta de ahorros de alto rendimiento y funciones de compra como parte de su impulso para que los usuarios pasen más tiempo en su aplicación.

PayPal anunció durante el período que no está tratando de adquirir Pinterest Inc, poniendo fin a días de especulación sobre un posible acuerdo de US$45.000 millones entre las dos empresas. Con la plataforma de búsqueda visual y de álbumes de recortes de Pinterest, PayPal podría haber obtenido más datos sobre los productos que compran los consumidores.

“Aunque PayPal desmintió el acuerdo en un par de días, el daño ya estaba hecho, ya que la salida en falso con Pinterest introdujo una incertidumbre inesperada en las perspectivas de negocio de PayPal”, dijeron en una nota los analistas de Moffettnathanson dirigidos por Lisa Elli.

