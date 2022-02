Ortega Cano, muy enfadado con Michu por su vender una boda con José Fernando de la que nada se ha hablado todavía

10-08-2021 Ortega Cano en una imagen de archivo de Europa Press. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 9 (CHANCE)



Después de una temporada alejada del foco mediático, Michu ha reaparecido a golpe de exclusiva para anunciar que el próximo verano se casará con José Fernando cuando el hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado salga del centro psiquiátrico en el que está interno desde hace más de cuatro años. Con un completo reportaje en el que la hija de la pareja, Rocío, posa en el mauseoleo de 'La más grande' en Chipiona, la joven desvela además que el enlace tendrá lugar en la localidad gaditana "por tradición familiar" y que al colombiano le gustaría que Rocío Carrasco estuviese presente en un día tan especial para él. Además, la 'cuñada' de Gloria Camila asegura que después de formalizar su relación se instalarán en una casa en Madrid que la familia ya habría visto.



Unas declaraciones que han sembrado la polémica y que habrían molestado y mucho a José Ortega Cano, que no entiende por qué Michu ha vendido una boda de la que nada se ha hablado, ya que ni siquiera saben la fecha en la que José Fernando saldrá del hospital psiquiátrico en el que continúa su tratamiento. Preocupado, el torero - que ni siquiera quiso leer la entrevista aunque la gaditana mantiene que conoció su contenido antes de su publicación - cree que estas declaraciones pueden desestabilizar a su hijo, haciéndole más daño de lo que podamos imaginar en su lento y costoso proceso de recuperación.



Si Ana María Aldón no dudó en mostrar su indignación públicamente con Michu en 'Viva la vida' negando tanto la boda como la noticia de que la familia ya habría mirado una casa muy cerca a la de Ortega Cano para que la pareja se instale con su hija tras su enlace, el maestro prefiere guardar silencio sobre un asunto que le trae 'por la calle de la amargura'.



Muy serio, y quizás para no dar más bombo al asunto - ya que es partidario de que los problemas familiares se solucionan en casa, aunque últimamente no tiene demasiada suerte al respecto - el padre de José Fernando da la callada por respuesta cuando le preguntamos por su enfado con Michu por haberse inventado una boda de la que nada se ha hablado en la familia, sin aclarar si ya se sabe algo acerca de la fecha en la que su hijo recibirá el alta en el centro psiquiátrico en el que está ingresado hace cuatro años.



