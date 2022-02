Noruega.- La Policía de Noruega mata a un atacante armado con un cuchillo después de que atacara a un agente en Oslo

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La Policía de Noruega ha matado este martes a un hombre en la capital del país, Oslo, después de que, armado con cuchillo, atacara a uno de los agentes y amenazara a los transeúntes en un suceso en el que por ahora no se descarta ninguna hipótesis, según las fuerzas de seguridad noruegas.



Las autoridades han indicado que "no hay motivos para temer por la seguridad" de los ciudadanos, después de que el agente al que ha atacado el sospechoso disparara en defensa propia, acabando con la vida del agresor.



"No descartamos motivos, pero hasta el momento no hay información en el caso que indique que se trata de un incidente terrorista", ha detallado el inspector de Policía Egil Jorgen Brekke, tal y como ha informado la cadena de televisión NRK, quien ha añadido que "es una persona conocida" por las fuerzas de seguridad que "ya tiene historial".



El incidente ha tenido lugar en Bislett sobre las 9.00 horas (hora local), cuando el sospechoso ha amenazado a una persona con un cuchillo. La Policía, que estaba en las inmediaciones, ha llegado poco después al lugar.



En un video compartido a través de redes sociales se ve a un coche patrulla tratando de arrinconar al agresor contra una pared. No obstante, el hombre ha conseguido zafarse, abrir la puerta del vehículo y apuñalar a uno de los agentes.



La Policía no ha compartido, por el momento, más detalles del atacante, ya que no han notificado todavía a sus familiares, pero ha subrayado que se ha evitado "una ataque peligroso".



El suceso se produce un mes después de que la tragedia sacudiera el sur de Noruega cuando un hombre, armado con un arco y flechas, disparara a quienes se encontraba a su paso y dejara al menos cinco muertos y dos heridos.