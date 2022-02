Nicole Kimpel sobre Antonio Banderas: "Ya me siento casada con él"

01-01-1970 Nicole kimpel en la presentación de 'El Armario solidario de Nicole Kimpel'. MADRID, 9 (CHANCE) Siempre mostrando su lado más solidario, Nicole Kimpel nos presenta una nueva iniciativa con la que aportará su granito de arena a la Fundación Starlite con la que colabora desde hace años. A través de 'El Armario Solidario de Nicole Kimpel' la pareja de Antonio Banderas destinará todo lo recaudado a dicha asociación con la que ya ha trabajado en repetidas ocasiones.Demostrando una vez más la maravillosa relación que tiene con la hija de su pareja y Melanie Grifith, Nicole solo tuvo palabras de cariño para la joven Stella del Carmen. "Es una chica muy maja, muy inteligente y muy independiente. Tiene sus proyectos, sus trabajos. Nos llevamos muy bien. Es un poquito como yo, un poquito retardada" nos comentó sobre la relación que mantiene con la hija de su pareja. En cuanto al malentendido que hubo con el primer apellido de la joven, Nicole explica: "Eso ha sido un malentendido porque no se quiere quitar ningún apellido, se confunde la gente y es más fácil para ella. En España tenéis muchos apellidos, yo tampoco tengo dos, soy Nicole Kimpel y a veces la gente se confunde tratando de hacerlo más fácil. Pero no sé en qué ha quedado".Viviendo uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal y profesional viviendo una continua luna de miel junto a Banderas, Nicole asegura que se siente casada con el actor: "Me siento ya casada, pero me encantaría hacer una fiesta. Él también se siente casado conmigo".Con muchas ganas de poder pasar tiempo juntos, Nicole reconoce que Antonio tiene mucho trabajo ahora por lo que pasarán las vacaciones de Navidad en Málaga. "Antonio no se puede ir por el musical. Vamos a pasar la Navidad Málaga. Conseguiré que vengan mi padre y mi madre aquí también" sentenció. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



