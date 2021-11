Nicaragüense Ortega asegura su cuarto mandato consecutivo

Un hombre sostiene una cruz de madera con una foto del estudiante de 24 años Tony Merlo Sevilla, que fue asesinado por las fuerzas nicaragüenses en 1998 durante protestas antigubernamentales, durante una marcha de nicaragüenses exiliados en Costa Rica para protestar contra las elecciones presidenciales en Nicaragua, en San José, Costa Rica 7 de noviembre de 2021. REUTERS/Mayela López

8 nov (Reuters) - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ganó el domingo un cuarto mandato consecutivo en unas elecciones que fueron criticadas por organismos de defensa de derechos humanos y algunos miembros de la comunidad internacional como una táctica para perpetuarse en el poder.

A continuación, comentarios de líderes regionales, analistas, votantes y activistas nicaragüenses.

SECRETARIO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS, ANTONY BLINKEN

"Estados Unidos está preparado para utilizar una serie de herramientas, incluyendo posibles sanciones, restricciones de visado y acciones coordinadas con los aliados contra los cómplices que apoyen los "actos antidemocráticos" del gobierno de Nicaragua".

PRESIDENTE DE COLOMBIA, IVÁN DUQUE

"Creo que lo que viene pasando en Nicaragua genera muchísimos cuestionamientos, preguntas e inquietudes sobre la solidez de la democracia en este país".

"Con los resultados que se han visto, con la forma en la que se ha procedido contra miembros de la oposición, con la forma en la que se ha procedido también frente a expresiones del sector privado y de la prensa, claramente no podemos reconocer los resultados de los elecciones en Nicaragua".

PRESIDENTE DE VENEZUELA, NICOLÁS MADURO

"Envío un abrazo de felicitación al pueblo de Nicaragua, al Comandante Daniel Ortega y a Rosario, por la gran jornada de participación popular y pacífica en las elecciones de hoy #7Nov. Los hijos e hijas de Sandino, votan por la Paz, la estabilidad y la prosperidad de su Patria".

RYAN BERG, INVESTIGADOR SÉNIOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS E INTERNACIONALES

"Tienes una línea para que otros aspirantes a autoritarios en Centroamérica sigan el libro de texto de Ortega. Ayer fue una especie de coronación de ese libro".

"No me sorprendería que en el futuro viéramos acciones similares por parte de (el presidente Nayib) Bukele en El Salvador. Honduras no está en la mejor dirección ahora mismo. Me parece que es una tendencia en Centroamérica".

NAOMI, ESTUDIANTE MANIFESTANTE

A él (Ortega) no le interesa, no le importa por encima de quién tenga que pasar (...). Por qué creen los organismos internacionales que con una palmadita en la mano ellos van a cambiar, van a decir 'ay, perdón ya vamos a salir'".

"Esto tiene pinta de ser casi lo mismo, como pasó en los ochentas".

YEFER BRAVO, SECRETARIO DE LA UNIÓN DE NICARAGÜENSES EXILIADOS EN COSTA RICA

"Está moviendo sus fichas del ajedrez para entablar un nuevo diálogo que nosotros le estamos llamando el 3.0 (...) (Ortega) pretende distraer a la comunidad internacional de que está en diálogo y en pláticas para que le busquen cómo va a frenar las sanciones internacionales".

EDWIN CARCACHE, LÍDER ESTUDIANTIL Y EXPRESO POLÍTICO

"El tema de que eso era lo de la Carta Democrática es de suma importancia, es algo que se debió haber hecho desde años atrás. Hay una realidad de por medio y es que hay varios países que continúan manteniéndose al margen ante todos estos atropellos (...) no queremos que nuestro país se vuelva una Cuba".

JAROT RODRÍGUEZ, ESTUDIANTE

"Para la gente que está en Nicaragua, es resignarse (...) o irse. Con respecto a ellos yo los admiro mucho, porque de verdad se han mantenido ahí (...) a pesar de toda la situación; han estado siempre optimistas sobre todo y resilientes también".

ALAN GUERRERO, SUBCOORDINADOR DE LA ALIANZA JUVENIL Y ESTUDIANTIL DE NICARAGUA

"Será un proceso duro porque la situación económica del país es lo que principalmente afecta a la mayoría de nicaragüenses. Hay una gran desigualdad social, hay desempleo (...) Si llega a afectar (el) tratado de libre comercio, probablemente mucha gente vaya a quedar desempleada, pero, a la vez, es una presión para que el Gobierno pueda dar su brazo a torcer

"Será un año duro".

(Reporte de Jake Kincaid; Editado por Dan Grebler. Traducido por Adriana Barrera)