Nicaragua recibe un lote de vacunas contra la covid-19 donadas por Canadá

Canadá envió las vacunas de la fórmula AstraZeneca a Nicaragua a través del mecanismo Covax, que garantiza medicinas a países pobres. Fotografía de archivo. EFE/Nathalia Aguilar

Managua, 9 nov (EFE).- Nicaragua recibió este martes un lote de 326.400 dosis de vacunas contra la covid-19 donadas por Canadá, para que el país centroamericano complete el esquema de inmunización, informó el Ministerio de Salud.

Canadá envió las vacunas de la fórmula AstraZeneca a Nicaragua a través del mecanismo Covax, que garantiza medicinas a países pobres.

El lote fue recibido en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, por la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ana Solís-Ortega Treasure, y el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Antero Almeida de Pina, quienes lo entregaron a la ministra de Salud, Martha Reyes.

"Estamos muy contentos de que Canadá, un país miembro, es donante de vacunas dentro de la región, contribuyendo a la equidad de vacunas. Sabemos que nos van a proteger de lo peor del virus, sin embargo existen variantes, que demandan que la población cuente con su esquema de vacunación completa", dijo la representante de la OPS a medios del Gobierno.

La ministra Reyes agradeció la donación y destacó la importancia de las vacunas.

"Vienen a asegurar el esquema completo de todas las vacunas que estamos aplicando. Tienen el respaldo de las investigaciones y estudios que aseguran su efectividad", afirmó.

En Nicaragua también se están aplicando vacunas que no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la Sputnik V, Sputnik Light, elaboradas en Rusia, o las cubanas Abdala y Soberana 02, inoculadas en niños.

Según el Gobierno de Nicaragua, más del 50 % de la población mayor de dos años ya ha sido vacunada contra la covid-19, sin especificar cuántos han completado el esquema de inmunización, que consiste en dos dosis, salvo en el caso de quienes son inyectados con Sputnik Light, de una sola inoculación.

Hasta ahora el Gobierno de Nicaragua ha informado de 210 muertes y 16.897 contagios por covid-19.

Por su parte, la red de médicos Observatorio Ciudadano Covid-19 ha reportado 5.928 fallecimientos con síntomas de la pandemia y 31.140 casos sospechosos, datos que el Gobierno no reconoce.

Hasta ahora las autoridades de Nicaragua no han establecido medidas contra la propagación de la covid-19, como evitar las aglomeraciones, con el objetivo de no afectar la economía.