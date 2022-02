Nicaragua.- La comunidad internacional rechaza las elecciones en Nicaragua, respaldadas por Venezuela, Cuba y Bolivia

Además de EEUU y la UE, Perú, Ecuador, Guatemala o Colombia apuntan a la falta de garantías de los comicios



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Varios países y organismos internacionales han rechazado las elecciones en Nicaragua que han dado la victoria al presidente, Daniel Ortega, y han apuntado a la falta de garantías del proceso, mientras los gobiernos de Venezuela, Cuba y Bolivia han expresado su felicitación al mandatario, que iniciará en enero de 2022 su cuarto mandato.



Estados Unidos, en distintos mensajes del presidente, Joe Biden, y el Departamento de Estado, ha expresado su condena a las "elecciones antidemocráticas" en Nicaragua, así como ha anunciado que estudia sanciones, una línea que también sigue la Unión Europea, que ha amenazado con ampliarlas y ha llamado a Ortega a "devolver la soberanía" al pueblo nicaragüense.



España se ha pronunciado en el mismo sentido al tachar el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de "burla" los comicios que considera celebrados en condiciones "inaceptables y arbitrarias". La misma línea han seguido otros países europeos como Alemania, Noruega o Reino Unido.



Los centroamericanos Costa Rica, Panamá, República Dominicana o Guatemala también han rechazado las votaciones. En concreto, el Ministerio de Exteriores guatemalteco ha lamentado que no se haya cumplido con las "condiciones para unas elecciones liberes, justas y basadas en el sufragio universal", mientras la diplomacia dominicana ha tildado la jornada electoral como un "simulacro de elecciones" y ha instado a Ortega al "retorno al sendero de la democracia".



En Sudamérica, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú han lamentado en distintos comunicados la carencia de criterios para unos comicios justos y transparentes.



El ministerio de Exteriores peruano ha apuntado a la falta de "credibilidad" de las votaciones que, a su juicio, "merecen el rechazo de la comunidad internacional", y ha llamado al "restablecimiento del diálogo y el entendimiento entre los nicaragüenses", así como ha reclamado la "liberación de los candidatos y presos políticos".



Por su parte, Ecuador ha advertido de que el proceso no ha contado con observadores y medios de comunicación "imparciales", como se requiere para unas elecciones "libres y transparentes", según un comunicado del Gobierno.



"Claramente no podemos reconocer los resultados de las elecciones en Nicaragua", ha subrayado, por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, quien ha tachado el resultado de "fraude anunciado".



Por otro lado, el Gobierno de Argentina ha manifestado entender que la "democracia supone respetar la diversidad ideológica y la participación cívica sin proscripciones" y ha expresado que debe "acompañar al pueblo de Nicaragua para que cuanto antes recupere el diálogo y la convivencia democrática".



Así, ha preferido mantener su "tradición diplomática" de "no injerencia en cuestiones internas en otras naciones", según ha expresado el Ministerio de Exteriores en su perfil de Twitter.



RESPALDO DE CUBA Y VENEZUELA



Por el contrario, los gobiernos de Venezuela, Cuba y Bolivia han mostrado su apoyo a las elecciones y a la victoria de Ortega, llegando el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a defender el resultado como una "inobjetable victoria".



Maduro ha reclamado también "respeto" para Nicaragua y ha arremetido contra Estados Unidos y España por pronunciarse en contra de los comicios. El presidente ha afirmado que Washington "está llamando a las cancillerías y a los gobiernos para que saquen un comunicado" en contra de las elecciones.



El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha felicitado a su "hermano" Ortega y a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y ha aseverado que los comicios fueron una "demostración de soberanía y civismo ante la cruel campaña mediática que sufren".



Por su parte, el Ministerio de Exteriores boliviano ha saludado también a los comicios del país centroamericano y ha reivindicado la "participación y la vocación democrática", mientras el expresidente del país Evo Morales ha resaltado el "coraje y madurez" de Ortega ante la "campaña de mentiras, chantaje y amenazas de Estados Unidos".



Por otro lado, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha tildado este lunes de "inaceptable" la decisión de Estados Unidos de no reconocer los resultados de las elecciones, las cuales ha avalado, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.



El informe del Consejo Supremo Electoral, con el 97,74 por ciento de las actas computadas, ha otorgado al Frente Sandinista de Liberación Naciona (FSLN) de Ortega el 75,92 por ciento de los votos, recoge 'El 19 Digital'.



Las elecciones han estado marcadas por detenciones arbitrarias de activistas y periodistas, entre otros actos de hostigamiento, coacción y violencia política. Además, la libertad de prensa también ha estado en el punto de mira del Gobierno y los medios de comunicación han denunciado restricciones y obstáculos en el ejercicio de su labor.