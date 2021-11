New York Knicks se hace con la victoria contra Philadelphia 76ers por 96-103

New York Knicks consiguió la victoria frente a Philadelphia 76ers como visitante por 96-103 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Philadelphia 76ers vencieron a domicilio contra Chicago Bulls por 105-114, mientras que los de New York Knicks perdieron en casa con Cleveland Cavaliers por 109-126. Con este resultado, New York Knicks acumula hasta el momento siete victorias en 11 partidos jugados en la competencia, mientras que Philadelphia 76ers se queda con ocho victorias en 11 partidos disputados.

Durante el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 11-0 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo visitante y terminó con un resultado de 21-28. Posteriormente, durante el segundo cuarto los visitantes se distanciaron en el luminoso, de hecho, consiguieron otro parcial de 10-0 durante el cuarto y alcanzaron una diferencia de 19 puntos (30-49) durante el cuarto, el cual concluyó con un resultado parcial de 23-30. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 44-58 en el contador.

En el tercer cuarto el equipo local redujo diferencias en el marcador, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 11-2 hasta finalizar con un resultado parcial de 25-14 (69-72). Por último, en el transcurso del último cuarto volvió a distanciarse el equipo visitante, llegó a ir ganando por 11 puntos (91-102) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 27-31. Tras todo esto, el duelo acabó con un resultado de 96-103 a favor de los visitantes.

Durante el partido, New York Knicks consiguió el triunfo gracias a los 31 puntos, tres asistencias y 12 rebotes de Julius Randle y los 15 puntos, cuatro asistencias y 10 rebotes de RJ Barrett. Los 14 puntos, una asistencia y 25 rebotes de Andre Drummond y los 16 puntos, cinco asistencias y nueve rebotes de Tyrese Maxey no fueron suficientes para que Philadelphia 76ers pudiese ganar el partido.

En el siguiente encuentro de la competición Philadelphia 76ers se enfrentará a Milwaukee Bucks en el Wells Fargo Center. Por su parte, New York Knicks buscará la victoria contra Milwaukee Bucks en el Madison Square Garden.