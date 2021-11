Menos dificultad respiratoria y más fitness con ejercicio pulmonar

Lungensport macht fit zum Atmen. Für Asthma- und COPD-Kranke spielt das eine große Rolle. Nach einer Lungenfunktionsprüfung, die auch vor und nach dem Sport angewendet wird, hat die Therapie gewünschte Effekte.

La actividad física no solamente resulta ventajosa para los pacientes con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Las personas con asma bronquial, fibrosis pulmonar, fibrosis quística o cáncer de pulmón también pueden beneficiarse de ejercicios especiales. Sin embargo, algunos suelen evitar la actividad física por temor a padecer dificultades para respirar. Pero evitar el ejercicio es justamente el enfoque equivocado. Y esto se debe a que la falta de capacidad respiratoria de pacientes con EPOC no solamente se debe a la función restringida del pulmón crónicamente obstruido, sino también a que el cuerpo no cuenta con entrenamiento suficiente. De esta manera, las actividades cotidianas como salir de compras o el camino hasta el café bien pueden prevenir un ahogo. Y, para que este no se produzca, también existen los ejercicios pulmonares, que cuentan con diversas facetas. "Lo importante es dejarse guiar inicialmente por profesionales de forma individual", asegura el especialista en pulmón profesor Heinrich Worth, presidente del Grupo de Trabajo de Ejercicio Pulmonar. El objetivo de este entrenamiento especial es mejorar la coordinación de músculos, ligamentos y articulaciones. Entre otros aspectos, se practica la adaptación de la respiración al esfuerzo físico. "Por ejemplo se aprende cómo respirar cuando se suben escaleras o se lleva peso", explica Worth. Además, el objetivo es mantener la fuerza y la movilidad del tórax, para que el o la paciente puedan esputar mejor. "La atención se centra en el fortalecimiento físico", afirma el profesor Adrian Gillissen, director del Departamento de Medicina Interna y Neumonología de la Ermstalklinik Bad Urach, cerca de Reutlingen. Hay que tener en cuenta que el entrenamiento del ejercicio pulmonar en grupos, que se realiza en muchos lugares, se adapta a la respectiva dificultad de la enfermedad del participante y se extiende entre 60 y 90 minutos. El entrenamiento en grupos comienza con una fase de entrenamiento y posteriormente se ejercitan fuerza, resistencia y coordinación. Asimismo, algunos instructores ofrecen de manera complementaria técnicas de respiración y relajación. Sin embargo, estas no pueden reemplazar completamente los ejercicios de fisioterapeutas. Los grupos de ejercicio pulmonar suelen reunirse una vez por semana. "Los pacientes también pueden practicar en casa si su estado de salud lo permite y tienen ganas de hacerlo", apunta Gillissen, vicepresidente de la Fundación Alemana del Pulmón. Lo importante, dice, es la continuidad. "No se trata de lograr siempre nuevos rendimientos máximos, sino de ejercitar regularmente el cuerpo", puntualiza Worth. Frecuentemente, se logra mayor motivación en un grupo que de forma individual. Además, el instructor puede prestar ayuda si repentinamente se presentan problemas, algo que en casa no sería posible. Gillissen indica que incluso relativamente poca actividad física diaria puede implicar una enorme ganancia a la salud para los pacientes con afecciones pulmonares, si se la realiza de forma regular. En tanto, quien ejercite sus pulmones en su casa, en el parque o al aire libre de forma individual, debe ser consciente de sus limitaciones y respetarlas. Y Gillisen hace notar que en esos ámbitos puede llegar a resultar difícil conseguir ayuda en una emergencia o incluso reconocer cuando esta está por producirse. Los pacientes de asma o EPOC que entrenan solos deben tener siempre un spray de emergencia a mano. También es útil que lleven consigo una nota actualizada del médico o, al menos, una lista de medicamentos para que, en caso de emergencia, un médico de urgencias pueda tener rápidamente una pantallazo general de su historia clínica. Gillissen les recomienda a los pacientes que alcancen menos del 50 por ciento de su rendimiento general -este valor lo determina un médico- que se abstengan de entrenar solos. El profesional puntualiza que estarán más seguros en grupos deportivos de rehabilitación ambulatoria con instructores de ejercicio especialmente capacitados. "Los grupos de ejercicio pulmonar pueden volver a reunirse actualmente sin más", recuerda Worth, en relación con las restricciones de la pandemia. Lo importante en este tipo de encuentros, aclara, es que todos lleven una mascarilla (excepto durante los ejercicios) y mantengan distancia. Actualmente no es posible, sin embargo, cambiarse previamente la ropa en simultáneo con los demás integrantes del grupo. Por lo tanto, los participantes ya deben presentarse al entrenamiento con vestimenta deportiva. "Algunos grupos de ejercicio pulmonar mantienen encuentros virtuales", afirma Gillissen, "de manera que los miembros del grupo pueden realizar sus ejercicios en casa con una instrucción". Previamente a poder participar en este tipo de ejercicios, el médico o médica deberá extender un certificado donde indique que el o la paciente se encuentra en condiciones de hacerlo. Para ello, también deben tenerse en cuenta las enfermedades concomitantes. Por ejemplo, los pacientes de EPOC suelen frecuentemente tener también una enfermedad coronaria, porque fueron fumadores durante décadas. "Señales de isquemia en el ECG, es decir, señales de alteración del flujo sanguíneo al corazón, o las alteraciones amenazantes del ritmo durante el ejercicio, por supuesto son criterios de exclusión", advierte Gillissen. Pero, si el paciente cuenta con luz verde por parte del profesional para practicar ejercicios pulmonares, Worth deja en claro: "El entrenamiento conduce en todos los casos a un plus en la calidad de vida de los pacientes".