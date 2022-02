Malí.- Malí "lamenta" que la CEDEAO decidiera imponer sanciones por el posible aplazamiento de los comicios de febrero

Bamako resalta que el bloque "no tiene suficientemente en cuenta" los "esfuerzos" de las autoridades de transición



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Malí ha afirmado que "lamenta" la decisión de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) de imponer sanciones al país y ha agregado que el organismo "no tiene suficientemente en cuenta" los "esfuerzos" de las autoridades por sacar adelante el proceso de transición.



El Ministerio de Exteriores maliense ha dicho en un comunicado que el Ejecutivo "toma nota" de la decisión de la CEDEAO pero "lamenta las decisiones" adoptadas durante la reciente cumbre celebrada en la capital de Ghana, Accra.



Así, ha manifestado que las conclusiones "no tienen suficientemente en cuenta las aspiraciones profundas del pueblo maliense y las aspiraciones desplegadas a diario por las autoridades de transición para superar los desafíos multiformes a los que el país hace frente y para lograr una estabilidad duradera".



"El Gobierno de Malí reitera su voluntad de mantener el diálogo con la CEDEAO para permitir la celebración de elecciones libres y creíbles en los mejores plazos y condiciones de organización", ha zanjado el Ejecutivo maliense.



Las sanciones fueron anunciadas el domingo después de que las autoridades malienses informaran al bloque de que no podrán celebrarse elecciones en febrero de 2022 para restablecer el gobierno civil tras el golpe de Estado de agosto de 2020 contra el entonces presidente, Ibrahim Boubacar Keita.



Las sanciones incluyen la prohibición de entrada en estos países y el embargo de los activos económicos de todos los miembros de la autoridad de transición y sus familia. El texto advierte de posibles nuevas sanciones en diciembre si no se constatan avances.



Las autoridades de transición instauradas tras el golpe de 2020 --marcado por una segunda asonada en mayo de 2021-- se habían comprometido desde entonces a mantener la 'hoja de ruta', que contempla la celebración de elecciones en febrero de 2022, pero ahora el gobierno militar liderado por el coronel Assimi Goita ha informado a la CEDEAO de la "imposibilidad" de cumplir con la fecha límite de febrero de 2022.