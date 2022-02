08-11-2021 Los mejores consejos para saber elegir el contorno de ojos perfecto. MADRID, 22 (CHANCE) Cada vez más conscientes de la importancia de cuidar la zona del contorno de ojos - donde la piel es diez veces más fina que en el resto del rostro - tenemos que saber que no sirve cualquier tipo de crema, ya que esta parte de la cara necesita una serie de tratamientos especiales. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA PRIMOR



MADRID, 22 (CHANCE)



Cada vez más conscientes de la importancia de cuidar la zona del contorno de ojos - donde la piel es diez veces más fina que en el resto del rostro - tenemos que saber que no sirve cualquier tipo de crema, ya que esta parte de la cara necesita una serie de tratamientos especiales.



Al ser una zona más delicada y más sensible por la falta de glándulas sebáceas y a las venitas que pasan por debajo de ella, su renovación responde a un proceso más lento; pero no así la capacidad para deshidratarse, que es mucho más rápida que en otras áreas. Ese es el motivo por el que muchas cremas faciales recomiendan evitar su uso en esta zona, pues necesita formulaciones e ingredientes específicos y adaptados.



Para escoger un buen contorno de ojos hay que tener en cuenta que no vale con aplicarse los restos de una crema antiarrugas sino que hay que buscar algo formulado ad hoc. También hay que tener claro las diferentes necesidades que tenemos. Así que, antes de ir a por un contorno, hazte esta pregunta: ¿qué necesita mi piel?



Otro factor determinante en la búsqueda de un contorno de ojos adecuado es la edad. En ese sentido, cabe decir que los dermatólogos y expertos en cosmética aconsejan que se incorpore en la rutina facial a partir de los veinticinco años. Aunque sea con un producto más orientado a la hidratación que a combatir los signos del envejecimiento cutáneo, prevenir es mejor que curar.



De la mano de Primor os descubrimos las claves sobre qué tipo de contorno de ojos elegir en función de si lo que quieres es luchas contra las arruguitas, las bolsas, las ojeras o la falta de luminosidad porque cada activo de belleza está indicado para un fin muy concreto. ¡Toma nota y encuentra tu contorno de ojos perfecto!



A cada necesidad, su contorno de ojos



- Para ojeras pigmentadas y de color marrón hay que buscar activos antioxidantes o despigmentantes como el retinol, la vitamina C, el ácido kójico o el ácido tranexámico.



- Para ojeras azuladas hay que buscar activos que estimulen la circulación sanguínea y que fortalezcan la pared capilar. Algunos son la cafeína, los extractos de hamamelis, la arnica o la vitamina K.



- Para las bolsas hay que buscar activos con función descongestiva y drenante, pues se generan por la acumulación de líquidos, como el sulfato de dextrano.



- Para las arrugas y la pérdida de firmeza hay que buscar activos antioxidantes, estimuladores de la creación de colágeno y elastina, el ácido hialurónico...



- Para la falta de luminosidad hay que buscar activos antioxidantes como la vitamina C o la vitamina E porque lo que se busca es aumentar la luz de la zona del contorno.



- Para la deshidratación hay que buscar fórmulas que favorezcan la nutrición de la piel seca y tirante así que son útiles las ceramidas, la manteca de karité y el ácido hialurónico.



- Para las rojeces hay que buscar activos hidratantes que reparen la barrera de la piel y fórmulas hipoalergénicas.



Explicamos la función de ciertos activos que se convertirán en grandes aliados para el cuidado del contorno de ojos



Retinol: Es un ingrediente clave que cambiará tu vida, ya que incentiva la producción natural de colágeno, aclara las manchas y previene o reduce las arrugas.



Urea: Es un compuesto químico muy apreciado por su poder hidratante que se encuentra, además, de manera natural en nuestro organismo y que actúa como barrera para la pérdida de agua a través de la piel, manteniéndola siempre hidratada. No tiene efectos solo en la superficie, sino que su efecto llega a las capas más profundas. Esto conlleva una mayor elasticidad y flexibilidad y, por lo tanto, la atenuación de arrugas en el contorno.



Cafeína y EGCG (uno de los componentes clave del té verde): Dos compuestos que, como nos indican desde la firma de belleza, consiguen que tus ojeras despierten, con apecto desinflamado y un mejor aspecto, como si hubieras dormido más horas.



Pepino: Seguro que alguna vez has visto a alguien con dos rodajas de pepino en los ojos, o incluso lo has intentado tú. Su efectividad no es un mito: ofrece propiedades calmantes, regeneradoras y refrescantes, hidrata muchísimo y combate las manchas oscuras de las ojeras.



La miel de la abeja negra: Otra opción de ingredientes de origen natural es la miel de abeja negra, no demasiado conocida pero que se ha utilizado durante mucho tiempo como elixir antiedad, reduciendo las arrugas y los signos de fatiga.



Extracto de centella asiática: Conocido por sus beneficios restauradores, cicatrizantes y regeneradores, con lo que es muy eficaz como producto antiarrugas. Incrementa la generación de colágeno, lo cual aumenta la flexibilidad y elasticidad de la piel, dándole un aspecto a la ojera mucho menos hinchado, más relajado y despierto.