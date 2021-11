LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Martes 9 de noviembre de 2021

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

AMS-GEN CHILE-PIÑERA

SANTIAGO - La Cámara de Diputados de Chile admite un juicio político impulsado por la oposición contra el presidente Sebastián Piñera, que ahora será tramitado por el Senado, que tiene la facultad de destituir al mandatario con dos tercios de sus votos. Por Eva Vergara. 785 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

MUN-GEN CLIMA-COP26

GLASGOW, Escocia - Grandes divisiones persisten en la segunda semana de la cumbre climática de las Naciones Unidas que concluirá el viernes. Muchas de ellas tienen que ver con el dinero, los países que lo tienen y los que no. Es hora de que irrumpa la caballería diplomática. Por Seth Borenstein y Aniruddha Ghosal. 480 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-COP26-CONFERENCIA-ANÁLISIS: Promesas de la COP26 no bastarán para cumplir metas de calentamiento global, dice análisis.

-COP26-PARTIDO VERDE: Líder de Partido Verde en Gran Bretaña se disculpa por usar avión para ir a la COP26.

-COP26-PELOSI: Pelosi señala impacto de cambio climático en mujeres y niñas.

-COP26-DINAMARCA: Dinamarca en puesto 4 de lucha contra cambio climático.

AMN-GEN TEXAS-FESTIVAL-DECESOS

HOUSTON - Expertos en el manejo de multitudes sugieren una investigación externa e independiente para determinar qué provocó la muerte de ocho personas al ser apretujadas durante un festival de música en Houston, en lugar de una pesquisa por parte de la policía de Houston, que junto con el departamento de bomberos desempeñó un papel clave en el control de la gente y otras medidas de seguridad en el espectáculo. Por Michael Kunzelman y Juan A. Lozano. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO EEUU-PRESUPUESTO

WASHINGTON - Rara vez se ha pedido a los dirigentes legislativos que hagan tanto con tan poco, como dar a la gran visión de política interior del presidente Joe Biden fuerza de ley. Aspirar a grandes logros con mayorías demócratas reducidas siempre ha sido políticamente desprolijo en el mejor de los casos, arduo en el peor, y está a punto de convertirse en un desafío de enormes proporciones para el presidente y su partido. Por Lisa Mascaro. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-EEUU-RESERVA FEDERAL: Powell dice que la Fed busca una recuperación “inclusiva”.

-EEUU-PRECIOS AL PRODUCTOR: Aumenta 8,6% la inflación en ventas al por mayor en EEUU.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-GEN MIAMI-RESTAURANTE CUBANO

MIAMI - El restaurante Versailles es un emblema de Miami. Es el sitio en el que se congregaron miles para festejar la muerte de Fidel Castro y expresar apoyo a las protestas callejeras en la isla. Un lugar concurrido por políticos en campaña para seducir a votantes cubano-estadounidenses y la parada requerida por turistas ansiosos por saborear un cortadito y conocer la cultura de Cuba en el sur de Florida. Cumple 50 años como un punto de referencia cultural y político. Por Gisela Salomon. 1.211 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN ENTREVISTA AP-FRANCES HAUGEN

BRUSELAS - La exempleada de Facebook Frances Haugen, que ha hecho revelaciones sobre la compañía, teme el impacto que puede tener el metaverso, que el gigante de los medios sociales ha presentado dentro de un cambio de marca. Por Raf Casert y Kelvin Chan. 546 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN PLAYAS DE TEL AVIV Y GAZA

SIN PROCEDENCIA - Se bañan bajo el mismo sol, en las mismas aguas del Mediterráneo y sienten la misma alegría. Un día de playa saca a relucir la humanidad compartida de israelíes y palestinos, la cual es reflejada en imágenes de dos renombrados fotógrafos de The Associated Press que pasaron meses fotografiando las playas de Tel Aviv y Gaza. Por The Associated Press. 750 palabras. AP Foto.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMC-GEN PANAMÁ-MARTINELLI JUICIO

PANAMÁ - Un tribunal integrado por tres juezas dará su veredicto en el segundo juicio oral contra el expresidente panameño Ricardo Martinelli por supuesto espionaje ilegal a periodistas, opositores políticos y figuras de la sociedad civil. El fallo podría determinar el futuro político del exgobernante y magnate de los supermercados con aspiraciones para los comicios de 2024. 402 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN PRESIDENTE MÉXICO-ONU

NUEVA YORK - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pide a la ONU que despierte de su “letargo” en el combate a la corrupción y la desigualdad y propone un plan de ayuda a los pobres pagado por contribuciones voluntarias de las 1.000 personas más ricas del planeta. Por Claudia Torrens. 457 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-MÉXICO DUARTE

MIAMI - Una jueza federal de Miami certifica la extradición del exgobernador mexicano César Duarte, acusado en su país de corrupción por malversar millones de dólares de fondos públicos, y ordena que permanezca detenido mientras el Departamento de Estado toma una decisión final. Por Gisela Salomon. 583 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-ECO GENERAL ELECTRIC-DIVISION

SIN PROCEDENCIA - General Electric se dividirá en tres compañías cotizadas centradas en aviación, salud y energía. La firma tiene previsto separar su negocio de salud a principios de 2023 y el de energía -que incluye sus negocios digitales y de energías renovables- a principios de 2024. Por Michelle Chapman. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

EUR-INM POLONIA-BIELORRUSIA

VARSOVIA - Policías antimotines polacos y alambradas de cuchillas cortan el paso a migrantes, incluidos familias con niños pequeños, que acamparon al otro lado de la frontera, en Bielorrusia, en un tenso pulso en la frontera oriental de la Unión Europea. Por Vanessa Gera y Monika Scislowska. 800 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-RUMANIA

BUCAREST - La morgue del hospital principal de Rumania ya no tiene lugar para más muertos. En una cruda ilustración del costo humano de la ola de coronavirus que recorre la nación, los cuerpos de personas muertas de COVID-19, envueltos en bolsas de plástico ocupan un pasillo del hospital en Bucarest, la capital. Por Andreea Alexandru. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-CLI CAMBIO CLIMÁTICO-RUSIA

MOSCÚ - El intenso debate en torno a los bosques rusos que capturan dióxido de carbono y a lo que hace Rusia para protegerlos. Por Tanya Titova y Frank Jordans. 900 palabras. AP Foto.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT MUNDIAL SUDAMÉRICA PANORAMA

BUENOS AIRES — El líder Brasil buscará extender una racha histórica de victorias consecutivas en casa ante Colombia para sellar su clasificación al Mundial de Qatar en una doble jornada de eliminatorias sudamericanas que lo tendrá otra vez cara a cara ante su escolta Argentina -con el astro Lionel Messi maltrecho- tras el escándalo de septiembre. Para varias selecciones será el comienzo de una disputa enconada de seis capítulos por los restantes puestos de clasificación. Por Débora Rey. 800 palabras. AP Foto.

DEP-FUT MÉXICO-FERRETTI

CIUDAD DE MÉXICO - Ricardo “Tuca” Ferretti, uno de los técnicos más laureados en la historia del fútbol mexicano, será investigado por unas declaraciones consideradas homofóbicas durante una rueda de prensa. La comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol anunció la apertura de una investigación por los dichos del entrenador brasileño al finalizar el partido de su club Ciudad Juárez contra Tigres. Por Carlos Rodríguez. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-MUS LATIN GRAMMY-MARÍA BECERRA

NUEVA YORK - Poco antes de ser una de las cantantes argentinas más escuchadas del último año, María Becerra era una YouTuber cuyos chistosos videos, en los que aparecía desde bañando a su gato hasta afeitándose la cara con todo y espuma, generaban millones de vistas. Pero su verdadera pasión no era la comedia sino la música, y ahora está nominada al Latin Grammy al mejor nuevo artista. Por Sigal Ratner-Arias. 1.300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-TEL SQUID GAME

LOS ÁNGELES - Es oficial: la serie “Squid Game” de Netflix volverá en una segunda temporada pese a que la mayoría de los programas televisivos de Corea del Sur duran solo una. Por Marcela Isaza. 354 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

-----------------------------------

EN TWITTER:

-----------------------------------

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos