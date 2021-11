Las últimas 5 fotos de Melina Ramírez que están arrasando en Instagram

Melina Ramírez (@melinaramirez90) ha causado furor en su perfil de Instagram con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 659.972 de interacciones entre sus seguidores.

Un lobito 🐺 me atrapó y me robó el ❤️ Miren el video del final 😍❤️🥰 Hijo eres mi vida, fuimos muy felices disfrazándonos de tu personaje favorito. Te amo tanto. . ¿De qué se disfrazaron ustedes y sus hijos? Happy Halloween 🎃🧙🏼‍♀️🧛🏻‍♂️🧟‍♀️🦸🏼‍♀️👩🏼‍🎤👻🎃





Cuando das amor, siempre siempre ese amor regresa a ti. Soy tan afortunada de tenerte en mi vida y que nos amemos como nos amamos ❤️💫 No hay nada que no te lo haya dicho y demostrado ya. Siento infinita gratitud con Dios por ponerte en mi vida. Pido que pueda celebrarte todos los años de esta vida y la siguiente. Feliz cumpleaños mi amor. Pd: No le gustan las fotos, pero en la segunda logré que mirara 🥰 @juanmamendozah ❤️





Mañana 8pm GRAN ESTRENO de @yomellamo 💜😍 Estoy muy feliz de volver 🙏🏻💫 Comenta si vas a verte ésta nueva temporada 🥰👇🏻 ¡Les va a gustar el doble! @caracoltv . MakeUp @dwrbyblue Styling @alejandramunozg Outfit @camilasarmientoofficial Accesorios @etn.design @bahueoficial





¿Si fueran a @yomellamo a quién les gustaría imitar? A mi a @aliciakeys No me da obviamente pero me gustaría 😂 . Nuestras caras @carloscalero29 😂💃🏼❤️ ¡Mi compañero querido! Aunque nada como mis caras de crisis existencial escuchando a los participantes 🤣🤣🤣🤣 ¿Las han visto? Yo no puedo de la risa viéndome . Mi blusa @silviatcherassi





¿Quién fue el/la mejor ésta noche en @yomellamo ? . Blusa y Sobretodo de @hm Gafas @julianduquerelojes_

Melina Ramírez Serna nació en Cali, Valle del Cauca, el 22 de marzo de 1990. Es hija de Carlos Ramírez y Nora Serna. Tiene dos hermanos, Ana Carolina y Carlos. Ramírez inspiró su nombre "Melina" en el título de una de las canciones del cantante español Camilo Sesto.

Estudió Publicidad Internacional en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. La actriz y reina de belleza colombiana fue la segunda finalista del concurso Señorita Colombia 2011-2012 en 2011 y representó a su país en Top Model of the World 2012, concurso en el cual se ubicó como segunda finalista.

En el 2014 presentó la sección deportiva de Noticias RCN junto con Adolfo Pérez y el reality Sueño Fútbol de RCN Televisión. En el 2017 ingresó a Caracol Televisión para hacer presencia en la nueva temporada del reality Desafío como anfitriona de Playa Oro.