Las tecnológicas salvan una sesión de altibajos en el Hang Seng

Pantallas con la información de la Bolsa de Hong Kong, en una imagen de archivo. EFE/EPA/JEROME FAVRE

Shanghái (China), 9 nov (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con una leve subida del 0,2 % una sesión marcada por los altibajos y en la que tan solo algunos valores tecnológicos tiraron del carro.

El selectivo sumó 49,36 puntos hasta los 24.813,13, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 0,14 %.

Entre los subíndices, bajadas para Finanzas (0,54 %), Inmobiliaria (0,49 %) y Servicios (0,04 %) pero no para Comercio e Industria (+0,8 %).

En este último sector destacaron la compañía de tecnología para farmacéuticas Wuxi Biologics (+10,2 %) o la filial de servicios sanitarios de Alibaba, Ali Health (+3,01 %).

Su matriz, sin embargo, no tuvo tanta suerte, cayendo un leve 0,13 %, tendencia que replicó otro de los gigantes digitales, Meituan (0,3 %), pero no Tencent (+0,04 %).

Pocas alegrías entre bancos como Hang Seng Bank (-1,82 %) o China Merchants Bank (-1,72 %) e inmobiliarias como Country Garden (-4,96 %).

Jornada sin grandes movimientos para las petroleras estatales chinas excepto para Cnooc (-0,37 %), y una de cal y una de arena entre las operadoras telefónicas China Unicom (+0,25 %) y China Mobile (-0,31 %).

Fuera del Hang Seng, la sesión tuvo protagonismo para el endeudado gigante inmobiliario Evergrande, que subió un 0,88 % tras vender parte de sus acciones de la digital Hengten por 144 millones de dólares, y sobre todo para su filial de vehículos eléctricos, que avanzó un 4,08 % después de que uno de sus modelos -todavía no ha sacado ninguno al mercado- pasara una fase clave de aprobación por parte de las autoridades chinas.

El volumen de negocio de la sesión fue de 98.570 millones de dólares de Hong Kong (12.654 millones de dólares, 10.922 millones de euros).