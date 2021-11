Las pérdidas de la petrolera argentina YPF se reducen un 82,9 % en 9 meses

En los 9 primeros meses del año, la principal productora de hidrocarburos de Argentina registró una ganancia operativa de 816 millones de dólares, que contrasta con la pérdida por 1.460 millones de dólares que tuvo en igual lapso de 2020. En la imagen un registro de un logo de la petrolera argentina YPF. EFE/Cézaro De Luca

Buenos Aires, 9 nov (EFE).- La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, reportó este martes pérdidas netas en los primeros 9 meses de este año por 280 millones de dólares, lo que implica una reducción del 82,9 % frente al resultado negativo obtenido en igual periodo de 2020.

De acuerdo con los estados contables consolidados difundidos este martes por la compañía, con datos expresados en moneda estadounidense, en el tercer trimestre YPF obtuvo una ganancia neta de 237 millones de dólares, que contrastan con las pérdidas por 482 millones de dólares en igual periodo de 2020 y el rojo por 492 millones de dólares registrada en el segundo trimestre de 2021.

En los 9 primeros meses del año, la principal productora de hidrocarburos de Argentina registró una ganancia operativa de 816 millones de dólares, que contrasta con la pérdida por 1.460 millones de dólares que tuvo en igual lapso de 2020.

En el tercer trimestre, la ganancia operativa fue de 428 millones de dólares, frente a pérdidas operativas por 319 millones de dólares entre julio y septiembre de 2020.

La compañía obtuvo en los primeros 9 meses de 2021 un resultado bruto de explotación (EBITDA) ajustado positivo de 3.005 millones de dólares, frente a un resultado positivo de 1.270 millones en igual lapso de 2020.

El EBITDA ajustado fue en el tercer trimestre de 1.154 millones de dólares, frente a un resultado por 392 millones de dólares en igual período de 2020.

En tanto, los ingresos de la petrolera ascendieron en los nueve primeros meses del año a 9.618 millones de dólares, con una mejora interanual del 35,3 %, mientras que en el tercer trimestre totalizaron 3.621 millones de dólares, con un alza interanual del 55,6 %.

"Si bien los precios locales del crudo y los combustibles no estuvieron completamente alineados con las paridades internacionales, continuamos beneficiándonos de los altos precios globales, particularmente en los productos no combustibles como los petroquímicos", comentó la petrolera.

Por otra parte, YPF precisó que su deuda total ascendía a finales del tercer trimestre a 7.489 millones de dólares, con un aumento del 0,7 % respecto al trimestre anterior.

INVERSIONES Y PRODUCCIÓN

En un comunicado de prensa, YPF destacó este martes que aceleró su plan de inversiones con foco en el crecimiento de la producción de petróleo y gas.

"Durante el tercer trimestre, YPF invirtió 700 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 20 % respecto al trimestre anterior, casi triplicando los niveles del tercer trimestre de 2020", destacó la compañía.

La petrolera indicó que la producción total de hidrocarburos alcanzó los 496.000 barriles de petróleo equivalente por día, lo que representa un crecimiento del 17 % respecto al último trimestre de 2020 y una expansión del 7 % respecto al segundo trimestre de este año, "con el gas natural liderando la recuperación".

"La actividad no convencional sigue mostrando excelentes resultados y actualmente representa un tercio de la producción consolidada de la compañía", señala el comunicado.

La producción de crudo no convencional creció un 28 % en el último año, mientras que la de gas no convencional alcanzó un récord histórico en el trimestre "con un impactante crecimiento de más del 120 % en el último año", según destacó YPF.